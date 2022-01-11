Таварс: Идея "зеленых" зон исчерпала себя

По его мнению, с Covid-19 придется жить дольше, и правительство должно признать, что с болезнью нельзя бороться с помощью запугивания общества, а принцип кнута и пряника не работает.

По мнению Таварса, подход правительства, ориентированный на краткосрочные действия по выходу из кризиса, в долгосрочной перспективе оказался неэффективным. "Подход правящих латвийских политиков - постоянно бороться с народом, а не с вирусом", - заявил оппозиционный политик.

"Мы должны учитывать пример своей страны, а также других стран, где ясно, что все, независимо от вакцинации, в настоящее время заражаются Covid-19. Этот факт признали латвийские и международные эксперты.

Тем самым осторожны должны быть все, а существование "зеленых" зон и сертификатов создает иллюзорное ощущение, что инфекции нет", - отмечает политик.

Таварс сослался на экспертов, которые считают, что к весне большая часть населения Латвии, вероятно, заразится Covid-19, и нужно быть готовыми к большому количеству заболевших.

Депутат считает, что нужна дискуссия об использовании масок во всех общественных местах и ужесточение других выполнимых ограничений. Возможности больниц также должны быть усилены.