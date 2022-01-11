Двух белорусских лыжниц не пускают на Олимпиаду за поддержку оппозиции

По словам лыжниц, Белорусский лыжный союз ещё в ноябре 2021 года аннулировал их индивидуальные идентификационные номера, необходимые для участия в соревнованиях. Лыжницы винят во всем руководителя Белорусской федерации лыжных гонок Александра Дороховича.

Из-за этого решения они не смогли принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Пекине, которые начнутся 4 февраля.

"Они (спортивные чиновники Беларуси. - Прим. ред.) дословно обвинили меня в том, что я поддерживаю оппозицию. Я не хочу быть здесь. Я планирую уехать в Польшу, потому что жить здесь невозможно", - рассказала 22-летняя Андриюк.

Лыжница уверяет, что никогда публично не высказывала свои политические взгляды, которые она называет нейтральными. Несмотря на это, спортивные чиновники обвинили её в том, что она является сторонником оппозиции.

"Лично я не сделала ничего, что могло бы оправдать моё отстранение и лишение лицензии", - добавила Долидович.

17-летняя Долидович является дочерью известного белорусского лыжника Сергея Долидовича. Он принимал участие в семи Олимпийских играх (1994-2018), а также в 12 подряд чемпионатах мира (1995-2017).