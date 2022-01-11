"В магазине можно работать, а закупаться - нет": что делать с бустерной вакцинацией на рабочих местах?

На прошлой неделе правительство утвердило поправки в постановления Кабинета Министров, устанавливающие срок действия ковид-сертификатов для взрослого населения. Срок действия начнет действовать 15 февраля и будет распространяться только на получение услуг и посещение мероприятий в эпидемиологически безопасной среде, где необходимо предъявить сертификат о вакцинации.

В то же время для выполнения трудовых обязанностей по-прежнему требуется лишь пройти первичную вакцинацию - бустерная прививка настоятельно рекомендуется, но не является обязательна.

Отвечая на вопрос LETA, есть ли намерение избежать противоречия, когда, к примеру, продавец магазина одежды, не получивший бустерного вакцину после положенного срока, теоретически может работать, но при этом не иметь возможности делать покупки в том же магазине, Цитсковскис ответил, что этот вопрос обсуждается на уровне Оперативной руководящей группы. Таким образом, в настоящее время неясно, можно ли считать магазин с продавцами без бустерной вакцины работающим в "зеленом" режиме, в котором сертификат о вакцинации или выздоровлении от Covid-19 необходим не только для посетителей, но и для работников.

"После того, как эксперты договорятся, будут соответствующие предложения", - сказал Цитсковскис.

Кариньш: если политики не смогут договориться о санкциях, не имеет смысла вводить обязательную вакцинацию от Covid-19 в возрастной группе старше 60 лет

Если на политическом уровне невозможно будет достичь договоренности о санкциях для людей, которые решат не прививаться от Covid-19, не имеет смысла вводить требование об обязательной вакцинации в возрастной группе старше 60 лет, заявил после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По словам премьера, он располагает информацией о том, что в группе оперативного управления продолжается дискуссия по этому вопросу, однако публично уже прозвучали различные мнения, в том числе от политиков, которые свидетельствуют о том, что не все поддерживают эту идею.

Премьер-министр апеллировал к здравому смыслу, призывая людей прививаться, особенно старшее поколение. Он отметил, что вся доступная в Латвии и в остальном мире статистика очень четко показывает, что у пожилых людей, которые не защищены хотя бы одной дозой вакцины, намного больше вероятность заболеть, попасть в больницу в тяжелом состоянии и умереть, чем у людей той же возрастной группы, которые привиты или уже получили бустерную вакцину.