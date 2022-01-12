Выявлено 2439 новых случаев Covid-19, скончались 22 человека

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

два человека в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;

шесть человек в возрасте от 70 до 79 лет;

восемь человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

15 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а семеро были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 1010,1 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 943 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1496 - были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 14 053 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 17,4%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 293 395 жителей Латвии.

Вакцинация

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе аналогичен первой неделе января.

За первые два рабочих дня этой недели в Латвии привито от Covid-19 чуть более 18 000 человек, или около 9000 в день, что все же немного меньше, чем на прошлой неделе, когда в среднем за день прививалось около 10 000 человек, но эти данные еще могут измениться. Такой темп вакцинации аналогичен концу ноября и началу декабря, но хуже, чем в конце октября и начале ноября, когда в среднем вакцинировалось от 12 000 до 12 700 человек в день.

На этой неделе сделано около 14 700 бустерных прививок, около 2000 человек завершили процесс вакцинации, и только примерно 1400 человек получили первую вакцину.

Во вторник вакцину от Covid-19 получили не менее 9887 человек, в том числе 756 человек сделали первую прививку, а процесс вакцинации завершили 1122 человека, в том числе 208 человек привиты однократной вакциной Johnson & Johnson. 8009 человек получили бустерную вакцину.

На сегодняшний день курс вакцинации от Covid-19 в Латвии завершили 1,274 миллиона человек, или 67,7% от общей численности населения страны. Ревакцинацию в Латвии сделали около 331 000 человек, или 17,5% населения.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 4635 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 6 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Это рекордное количество случаев в Литве с начала пандемии.

Все скончавшиеся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1079 человек, что на несколько человек больше, чем днем ранее, 85 из них - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 23,3 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1281,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 18,6%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 552 тыс. человек, умерло примерно 7,6 тыс. человек.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализированы 8985 результатов тестов на Covid-19, позитивный результат дали 2202 из них.

За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в среднем по 114,8 случая в день, невакцинированных - по 132,5 случая в день.

По состоянию на утро среды госпитализированы 240 пациентов с коронавирусом.

Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 183 пациентам, из которых 143 человека (79,1%) не вакцинированы, а у 40 человек (21,9%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 24 новые истории болезни.