Кариньш: война между Россией и странами НАТО невозможна
Война России со странами НАТО практически невозможна, в интервью программе TV3 "900 секунд" заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Война России со странами НАТО практически невозможна, в интервью программе TV3 "900 секунд" заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Оценивая переговоры США и России, премьер подчеркнул, что первый положительный результат состоит в самом факте переговоров. В них США еще раз заявили, что страны НАТО держатся вместе, но в то же время ясно видна агрессивная риторика России, пояснил Кариньш.
"Хорошая новость в том, что западные страны держаться вместе, это для нас очень хорошая новость", - уверен премьер-министр.
Он заявил, что Россия не может диктовать НАТО, какие страны могут или не могут быть в составе организации, или, где НАТО может размещать войска.
На вопрос о прогнозах относительно существующей геополитической ситуации, Кариньш отметил, что самый плохой сценарий - это война.
"Если война будет, то НАТО к ней готово", - заявил Кариньш, при этом указав, что война России и НАТО практически невозможна, потому что это был бы уже конфликт мирового уровня.
Как сообщалось, Россия сконцентрировала у границ Украины около 100 тысяч солдат, а Кремль выдвинул НАТО ультиматум, требуя остановить дальнейшее расширение НАТО на восток.