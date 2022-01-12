Кариньш: война между Россией и странами НАТО невозможна

Оценивая переговоры США и России, премьер подчеркнул, что первый положительный результат состоит в самом факте переговоров. В них США еще раз заявили, что страны НАТО держатся вместе, но в то же время ясно видна агрессивная риторика России, пояснил Кариньш.

"Хорошая новость в том, что западные страны держаться вместе, это для нас очень хорошая новость", - уверен премьер-министр.

Он заявил, что Россия не может диктовать НАТО, какие страны могут или не могут быть в составе организации, или, где НАТО может размещать войска.

На вопрос о прогнозах относительно существующей геополитической ситуации, Кариньш отметил, что самый плохой сценарий - это война.

"Если война будет, то НАТО к ней готово", - заявил Кариньш, при этом указав, что война России и НАТО практически невозможна, потому что это был бы уже конфликт мирового уровня.