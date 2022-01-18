Как Джокович за 10 дней превратился из кумира во вруна и лицемера

Место первой ракетки мира в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял итальянец Сальваторе Карузо, который, если кому-то интересно, уже в первом круге проиграл сербу Миомиру Кецмановичу со счётом 4:6, 2:6, 1:6.

Новак Джокович в окружении фотографов ФОТО: via REUTERS/Scanpix

Но вернёмся к другому сербу, который наделал много шума в первой половине января. Джокович вернулся в Белград, где его встретила толпа поклонников. Это и не удивительно, ведь у себя на родине теннисиста чуть ли не боготворят. Большинство жителей Сербии по умолчанию поддерживает своего кумира, не вникая в детали.

А в них, по правде говоря, следовало бы вникнуть. Так, например, министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс заявила, что Новак Джокович теперь три года не сможет въехать в страну.

Ну и плевать на Австралию? На этом проблемы серба не закончились. Джокович не сможет сыграть ни на Уимблдоне, ни на US Open. Может быть, мы увидим серба на "Ролан Гаррос"? Министр Франции по спорту Роксана Марасиняню сообщила, что в стране будет требоваться сертификат о вакцинации у спортсменов, которые приезжают на спортивные мероприятия. В их числе и Открытый чемпионат Франции по теннису.

"Вводятся ковидные паспорта. Как только закон будет принят, вакцинация будет обязательна для попадания в общественные места (стадионы, театры и салоны). Это касается как зрителей, так и участников, как французов, так и иностранцев", - написала Марасиняню в Twitter.

Как мы видим, одной депортацией проблемы Джоковича не закончились. Борьба одного из главных антипрививочников мирового спорта только начинается. Скоро мы узнаем, как долго сербский теннисист готов давать бой системе и нести не только финансовые потери, но и репутационные.

Пока больше похоже на то, что либо Джокович поступится своими принципами, либо будет играть до конца карьеры на турнирах Белграда.

Новак Джокович в самолёте на Белград ФОТО: AP/Scanpix

При всём уважении к спортсмену и его заслугам на корте пустить Джоковича в Австралию было бы плевком в лицо людям, которые из-за карантина не могли попасть домой к своим жёнам, матерям и братьям.

За прошедшие две недели было много написано и сказано обо всей этой ситуации, но факт остаётся фактом - Джокович оказался нечистым на руку и разочаровал огромное количество болельщиков. В том числе и своих.

Из супер-тройки мирового тенниса Надаль, Федерер и Джокович мои симпатии всегда были на стороне последнего, но вся эта шумиха, изначально странный медицинский отвод и поведение в стиле "его в дверь, а он в окно" окончательно развеяли все тёплые чувства.

Можно сколько угодно говорить об австралийской бюрократии, несовершенной системе и ещё чём угодно, но главный вывод во всей этой истории - статус звезды мирового спорта не делает Джоковича лучше остальных. Законы равны для всех. Так и должно быть. А вот должна ли первая ракетка мира быть лицемером, вруном и продолжать оставаться кумиром миллионов - это вопрос к миллионам.

И вот ещё один интересный факт про Australian Open-2022, но уже спортивный. После депортации Новака Джоковича из Австралии в сетке турнира не осталось ни одного победителя Открытого чемпионата Австралии за последние 12 лет. Последним и единственным теннисистом-чемпионом в сетке турнира в этом году остался испанец Рафаэль Надаль, который победил в Мельбурне в 2009 году.