Как Джокович за 10 дней превратился из кумира во вруна и лицемера

17 января стартовал Australian Open - первый в этом сезоне турнир серии "Большого шлема". Говорить о нём, правда, начали гораздо раньше. Всё из-за скандалов, которые разразились вокруг турнира до его начала.
Вы, наверное, уже догадались, что Australian Open-2022 для всех будет ассоциироваться с именем Новака Джоковича. Это при том, что серб в нём не участвует - позавчера Джокович уехал из Австралии, власти которой дважды за 10 дней аннулировали его визу.
Для тех, кто всё пропустил, коротко напомним о том, что случилось. Первая ракетка мира, он же Новак Джокович, 5 января прибыл в Австралию, но ему отказали во въезде, так как его виза не предполагала внесения в неё данных о медицинском отводе от вакцинации от Covid-19.
Серба отправили в карантинную гостиницу для мигрантов, забрали паспорт и обязали явиться на суд через три дня. Всё это время мир следил за приключениями 34-летнего теннисиста. На родине большинство бурно поддерживало Джоковича и негодовало из-за его задержания. Хватало и тех, кто считал, что серба нужно наказать, правила для всех одни и вообще пора преподать урок "этому выскочке".
"Первое, что я услышал об этом парне - он не желает вакцинироваться и при этом вертится повсюду. Его надо вышвырнуть из тенниса. Вот и всё. Он мешок с говном, который не заботится об окружающих", - заявил известный американский теле- и радиоведущий Говард Стерн.
По правилам, все участники Australian Open обязаны были сделать прививки от коронавируса или получить специальное разрешение от независимой комиссии не прививаться по медицинским причинам. Власти штата Виктория отказались помогать сербу в получении визы, но Джокович вместе с юристами обжаловал это решение.
В результате суд решил, что аннулирование австралийской визы Джоковича "не имело под собой оснований". Судья постановил, что серба должны немедленно выпустить из карантинного отеля, а также вернуть ему паспорт и личные вещи. Судья Энтони Келли, слушавший дело, также обязал правительство Австралии покрыть судебные издержки теннисиста.
Серба отпустили, и в тот же день звёздный теннисист отправился на корты Мельбурна, чтобы провести тренировку. Казалось бы, конец истории, но не тут-то было!
Сначала появилась информация о том, что серб может потерять около 30 миллионов долларов от компаний, которые спонсируют Джоковича. Согласитесь, если первую ракетку мира будут воспринимать как главного противника вакцинации, то не каждый бренд захочет сотрудничать с ним, что может повлечь за собой неприятные финансовые потери.
Позже серб и сам подставился, заявив, что знал о своём положительном результате на коронавирус, когда давал интервью и участвовал в фотосессии L’Equipe в Белграде. Стоит отметить, что за нарушение антиковидных мер в Сербии предусмотрено наказание - штраф или тюремное заключение сроком до трёх лет.
Но, по всей видимости, все эти наказания предусмотрены для обычных сербских смертных, которые не столь впечатляюще машут теннисной ракеткой.
Если что, на этом враньё Джоковича не заканчивается. Издание The Age утверждает, что серб предоставил ложную информацию при въезде на Зелёный континент, указав, что в последние 14 дней он не бывал в других странах. Эта информация оказалась неправдой, так как в тот период он летал из Сербии в Испанию. Как утверждает источник издания, ложная информация при въезде в страну является серьёзным нарушением, за которое могут присудить лишение свободы сроком до одного года.
Сам Джокович сказал, что данные документы заполнял не он, а представители Tennis Australia. Очень удобно, правда?
У австралийского министра по делам миграции, несмотря на решение суда, всё равно оставалось право на то, чтобы аннулировать визу Джоковича повторно. Этой возможностью он воспользовался 14 января, и всё сразу же началось по новой - апелляция, высказывания политиков разного уровня, мнения бывших теннисистов, бурление в комментариях.
Для полного хаоса не хватало поинтересоваться мнением Юрия Лозы на этот счёт. Хотя, возможно, он его где-то и успел озвучить.
Не буду создавать искусственную интригу - все знают, что произошло дальше. Суд отклонил ходатайство адвокатов теннисиста, и Джоковича вынудили покинуть Австралию "в интересах общества".
"Мне немного неудобно, что в последние недели всё внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все сможем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю", - приводит слова Джоковича The Age.
Место первой ракетки мира в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял итальянец Сальваторе Карузо, который, если кому-то интересно, уже в первом круге проиграл сербу Миомиру Кецмановичу со счётом 4:6, 2:6, 1:6.
Но вернёмся к другому сербу, который наделал много шума в первой половине января. Джокович вернулся в Белград, где его встретила толпа поклонников. Это и не удивительно, ведь у себя на родине теннисиста чуть ли не боготворят. Большинство жителей Сербии по умолчанию поддерживает своего кумира, не вникая в детали.
А в них, по правде говоря, следовало бы вникнуть. Так, например, министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс заявила, что Новак Джокович теперь три года не сможет въехать в страну.
Ну и плевать на Австралию? На этом проблемы серба не закончились. Джокович не сможет сыграть ни на Уимблдоне, ни на US Open. Может быть, мы увидим серба на "Ролан Гаррос"? Министр Франции по спорту Роксана Марасиняню сообщила, что в стране будет требоваться сертификат о вакцинации у спортсменов, которые приезжают на спортивные мероприятия. В их числе и Открытый чемпионат Франции по теннису.
"Вводятся ковидные паспорта. Как только закон будет принят, вакцинация будет обязательна для попадания в общественные места (стадионы, театры и салоны). Это касается как зрителей, так и участников, как французов, так и иностранцев", - написала Марасиняню в Twitter.
Как мы видим, одной депортацией проблемы Джоковича не закончились. Борьба одного из главных антипрививочников мирового спорта только начинается. Скоро мы узнаем, как долго сербский теннисист готов давать бой системе и нести не только финансовые потери, но и репутационные.
Пока больше похоже на то, что либо Джокович поступится своими принципами, либо будет играть до конца карьеры на турнирах Белграда.
При всём уважении к спортсмену и его заслугам на корте пустить Джоковича в Австралию было бы плевком в лицо людям, которые из-за карантина не могли попасть домой к своим жёнам, матерям и братьям.
За прошедшие две недели было много написано и сказано обо всей этой ситуации, но факт остаётся фактом - Джокович оказался нечистым на руку и разочаровал огромное количество болельщиков. В том числе и своих.
Из супер-тройки мирового тенниса Надаль, Федерер и Джокович мои симпатии всегда были на стороне последнего, но вся эта шумиха, изначально странный медицинский отвод и поведение в стиле "его в дверь, а он в окно" окончательно развеяли все тёплые чувства.
Можно сколько угодно говорить об австралийской бюрократии, несовершенной системе и ещё чём угодно, но главный вывод во всей этой истории - статус звезды мирового спорта не делает Джоковича лучше остальных. Законы равны для всех. Так и должно быть. А вот должна ли первая ракетка мира быть лицемером, вруном и продолжать оставаться кумиром миллионов - это вопрос к миллионам.
И вот ещё один интересный факт про Australian Open-2022, но уже спортивный. После депортации Новака Джоковича из Австралии в сетке турнира не осталось ни одного победителя Открытого чемпионата Австралии за последние 12 лет. Последним и единственным теннисистом-чемпионом в сетке турнира в этом году остался испанец Рафаэль Надаль, который победил в Мельбурне в 2009 году.