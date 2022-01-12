Левитс: США не примут неблагоприятные для стран Балтии решения

Он отметил, что политика США в отношении этих переговоров - соблюдение полной прозрачности. О ходе переговоров информируются и союзники в Европе, в том числе у Левитса был разговор с президентом США Джо Байденом. В общении участвуют не только министры иностранных дел, но и руководство Европейского союза.

"Мы информированы о том, что происходит в этих переговорах. Спрашивают и наше мнение, и в настоящее время мнения совпадают - требования России неприемлемы, но могут быть отдельные точки, в которых может быть достигнуто соглашение. Переговоры продолжаются, а Европа и Латвия могут быть уверены, что без нас никакие решения не будут приняты", - сказал Левитс, подчеркивая, что США хорошо понимают необходимость безопасности в Европе.

В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что кризис заставил страны ЕС и НАТО сплотиться. Вместе принято решение, которому страны следуют, что никто со стороны не может диктовать, каким образом НАТО решает разместить свои силы. Кроме того, никто не может диктовать, какая страна может или не может присоединиться к альянсу.