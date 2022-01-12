Фёдор Смолов нашёл новое место работы

В команде поблагодарили футболиста за сотрудничество и пожелали ему удачи. По данным "РБ-Спорт", "Динамо" заплатило за трансфер футболиста около 10 миллионов рублей (примерно 118 000 евро).

Ранее сообщалось, что ради перехода в "Динамо" Смолов согласился на понижение зарплаты. В "Локомотиве" он получал 3,1 млн евро в год. По информации Metaratings.ru, Смолов в "Динамо" будет получать около 1,5 млн евро в год со всеми бонусами.

31-летний футболист выступал за "Локомотив" с 2018 года, став вместе с клубом серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России. Всего в составе железнодорожников он провёл 95 матчей и забил 29 голов.

В 2007 году Смолов подписал свой первый профессиональный контракт именно с "Динамо", выпускником академии которого он является. Также российский форвард выступал за российские "Анжи" (Махачкала), "Урал" (Екатеринбург), "Краснодар", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту".