Мария Юмашева - 19-летняя внучка Ельцина и возлюбленная Фёдора Смолова

Слухи о романе российского футболиста Фёдора Смолова и внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой появились в конце 2019 года. Очень быстро они подтвердились, хоть ни сама девушка, ни футболист в своих соцсетях активно это и не афишировали.

Информацию о романе Смолова и Юмашевой подтвердила и PR-агент 31-летнего футболиста Елена Болотова. "Никто не прячется, просто мы опять не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь, а потом уже спортивные достижения", - сказала Болотова в эфире YouTube-шоу KonOff.

Внучка первого президента Российской Федерации иногда в своём Instagram размещает фотографии футболиста, с которым она проводит совместный отпуск, но никаких признаний в любви и даже совместных фотографий вы там не найдёте. Иногда в комментариях под фотографиями Смолов и Юмашева обмениваются милыми эмодзи.

Издание "7 дней" даже сообщало, что Смолов сделал Юмашевой предложение и пара планировала узаконить свои отношения, но пока эта информация так и осталась на уровне слухов.

Кто же такая Мария Юмашева? Она младшая из внучек Бориса Ельцина, дочь экс-главы администрации президента России Валентина Юмашева и экс-советника президента Татьяны Юмашевой.

"Спорт-Экспресс" сообщает, что Мария родилась 14 апреля 2002 года в Лондоне и всю жизнь прожила за границей. Также известно, что девушка окончила элитную школу Theresianum в Австрии и разговаривает на английском, немецком и французском языках.