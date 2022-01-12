Чемпионат КХЛ будет остановлен

По состоянию на утро 12 января количество игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов).

"В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно", - говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

На официальном сайте лиги отмечается, что турнир может проводиться и во время Олимпийских игр в Пекине. Новый календарь КХЛ опубликует до конца января.

На сегодняшний день уже семь команд в КХЛ отправились на карантин из-за коронавируса: "Автомобилист", "Салават Юлаев", ЦСКА, "Торпедо, "Металлург", "Спартак" и рижское "Динамо". В январе было отменено в общей сложности 17 матчей.