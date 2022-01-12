Переговоры России и НАТО: что рассказал о них Йенс Столтенберг

"Мы не готовы идти на компромисс по фундаментальным принципам европейской безопасности - государства сам должны решать, вступать им в альянс или нет".

"Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, размещала в Европе ракеты, запрещенные этим договором".

"Российские войска находятся в Грузии, Украине, в Крыму, в Молдове без согласия правительств этих стран".

"Россия применяла химическое оружие на территории стран Европы, она подавляет демократическую оппозицию в своей стране".

"Существует риск нового вооруженного конфликта в Европе, именно с целью его предотвращения мы собрались сегодня. В НАТО заинтересованы обсуждать с Россией вопросы ядерной политики, взаимного ограничения ракет и так далее. Мы послали сигнал России, что если она применит силу, будут серьезные политические и экономические последствия. Мы будем защищать наших союзников".

Об Украине

"Союзники по НАТО единодушны в том, что Россия не вправе наложить вето на вступление Украины в альянс... Мы готовы оказывать поддержку Киеву".

"Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь... Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников [по альянсу] могут решать, когда Украина будет готова стать членом [НАТО], никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО".

"Россия уже использовала военную силу против Украины, в 2014 году Россия оккупировала часть Украины - Крым, продолжает эскалацию в Донбассе".

"Украина не представляет угрозы для России, Россия является агрессором, Россия - мощная ядерная страна, она создала этот кризис. Украина имеет право на защиту - и НАТО как организация помогает ей в этом".

"Если Россия еще раз применит силу против Украины, мы серьезно задумаемся о том, чтобы увеличить наше присутствие там".

"Мы провели серьезный и прямой обмен мнениями касательно ситуации на Украине и вокруг нее и европейской безопасности".

Что и в каком формате готовы обсуждать в НАТО

"НАТО дала понять на встрече, что мы готовы к серии встреч по широкому спектру вопросов, включая ракеты и взаимные поддающиеся контролю ограничения по ракетам, в Европе".

"Мы предложили серию встреч. Российская сторона позитивно отреагировала на идею, но сообщила, что ей нужно время, чтобы ответить".

"Союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе".

"Мы сожалеем, что Россия закрыла дипломатическую миссию при НАТО, мы также сожалеем, что они закрыли офис НАТО в Москве".

Фомин, Грушко и Столтенберг перед началом переговоров ФОТО: Getty Images

Что говорили до встречи