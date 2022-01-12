В Швеции вступили в силу новые ограничения для борьбы с Covid-19

С сегодняшнего дня кафе, бары и рестораны могут работать только до 23 часов. Кроме того, в этих местах нельзя собираться группами более чем по восемь человек. Всех посетителей необходимо обслуживать за столиками.

Взрослым рекомендуется ограничить контакты в помещениях с людьми из других домашних хозяйств и избегать скоплений людей и мероприятий. Ограничено и число посетителей на мероприятиях в помещениях.

Новые правила будут в силе до дальнейших сообщений, они пересматриваются каждые 14 дней.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, сообщая о новых ограничениях, в понедельник призвала людей работать из дома, если это возможно.

Цель правительства - снизить нагрузку на систему здравоохранения.