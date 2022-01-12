12 января в одном абзаце ⟩ "Золотой" мусор, цены на такси и что сказал Левитс на тему обязательной вакцинации
Среда - маленькая пятница, но расслабляться еще рано, впереди еще два рабочих дня! Рассказываем о главном за 12 января.
Среда - маленькая пятница, но расслабляться еще рано, впереди еще два рабочих дня! Рассказываем о главном за 12 января.
События дня в одном абзаце
Вы заметили, что подорожало такси? Мы не только заметили, но и разобрались, почему так происходит. Еще о деньгах: VID пытается заделать дыру в законе, когда один чек оплачивает и государство, и страховщики. Столтенберг рассказал о переговорах России и НАТО, а СМИ сообщили о том, что к западу России свозится техника с четырех военных баз. В свою очередь президент Левитс уверен, что США не примут неблагоприятные для стран Балтии решения. Кариньш же считает, что война России со странами НАТО практически невозможна. Немного о ковиде: "В вакцинации не было необходимости, на помощь пришел омикрон". Разве? Ковид - не только вирус, но и имя! Рассказываем, как живет человек, которого зовут Ковид. В Швеции введены новые ограничения, а Левитс рассказал о вероятности обязательной вакцинации для жителей старше 60 лет. О грустном: в Риге три ребенка "выживали" в квартире четыре дня, умер телеведущий Михаил Зеленский, Леониду Куравлеву сделали операцию: он находится в тяжелом состоянии, рассказываем, как мошенники "разводят" жителей Латвии. Порция лайфхаков: Как одеваться, чтобы защитить себя от холода, как сварить гречку, не расфасованную по пакетикам.
Все обсуждают
Не успели в Латвии прийти в себя от полученных счетов за электричество, как на подходе новая ценотерапия - тарифы на вывоз мусора. Говорят, это повышение никак не связано с ростом цен на электроэнергию, топливо и другие ресурсы. На этот раз все дело в борьбе за экологию. Пока плату за въезд в центр Риги во имя этих же целей только рассматривают, тариф на захоронение несортированных бытовых отходов на полигоне Getliņi уже стал выше на 87%. Как так-то? Обсуждали в передаче "Кто вам платит?", рекомендуем к просмотру.
Чем себя порадовать
Новый год наступил, а значит - время для нового выпуска подкаста "Кина - будет!"! Пока мы отдыхаем от громких премьер, самое время обратить свой взгляд в будущее и помечтать о том, что нас ждет в новом году: от многомиллионных блокбастеров до малоизвестных имен.
Фото дня:
В новой серии американского мультсериала "Закусочная Боба", которая вышла 9 января, упоминается Латвия.
Pēdējā Bob's Burgers sērijā ir Latvija un pīrādziņi pic.twitter.com/kOZQt7vE33— Reinis Ivanovs (@slikts) January 10, 2022