12 января в одном абзаце ⟩ "Золотой" мусор, цены на такси и что сказал Левитс на тему обязательной вакцинации

Не успели в Латвии прийти в себя от полученных счетов за электричество, как на подходе новая ценотерапия - тарифы на вывоз мусора. Говорят, это повышение никак не связано с ростом цен на электроэнергию, топливо и другие ресурсы. На этот раз все дело в борьбе за экологию. Пока плату за въезд в центр Риги во имя этих же целей только рассматривают, тариф на захоронение несортированных бытовых отходов на полигоне Getliņi уже стал выше на 87%. Как так-то? Обсуждали в передаче "Кто вам платит?", рекомендуем к просмотру.