Ср, 12.01.2022
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Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество
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Токаев объявил о начале вывода сил ОДКБ 13 января

ФОТО: EPA/Scanpix

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что организованный вывод сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнется 13 января. "У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств", - заявил он на заседании оперативного штаба в Алмты в среду, 12 января.

Как отмечает "Интерфакс" со ссылкой на генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, контингент размещен в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области. По данным Минобороны РФ, от России в "миротворческой миссии" в Казахстане участвуют 45-я отдельная бригада специального назначения ВДВ, 98-я воздушно-десантная дивизия и 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ. Численность российских сил официально не называлась.

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане, первоначально связанные с ростом цен на сжиженный газ, начались 2 января, одним из их центров стал Алматы. Президент Токаев отправил в отставку правительство под руководством Аскара Мамина и сместил с поста главы Совета безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. Токаев заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.

ОДКБ в ответ на запрос казахстанского президента о помощи направила в республику военный контингент под руководством командующего ВДВ России генерал-полковника Андрея Сердюкова. 11 января Токаев объявил в парламенте о завершении "миротворческой миссии" ОДКБ, пообещав, что поэтапный вывод контингента начнется через два дня и займет не более 10 дней. В ходе протестов в Казахстане задержаны около 10 тысяч человек, начато 412 досудебных расследований.


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