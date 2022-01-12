Токаев объявил о начале вывода сил ОДКБ 13 января

Как отмечает "Интерфакс" со ссылкой на генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, контингент размещен в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области. По данным Минобороны РФ, от России в "миротворческой миссии" в Казахстане участвуют 45-я отдельная бригада специального назначения ВДВ, 98-я воздушно-десантная дивизия и 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ. Численность российских сил официально не называлась.

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане, первоначально связанные с ростом цен на сжиженный газ, начались 2 января, одним из их центров стал Алматы. Президент Токаев отправил в отставку правительство под руководством Аскара Мамина и сместил с поста главы Совета безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. Токаев заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.