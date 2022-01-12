Посол: армия Украины полна решимости защищать свою страну
Украинская армия полна решимости защищать свою страну, заявил агентству LETA посол Латвии на Украине Илгвар Клява.
Украинская армия полна решимости защищать свою страну, заявил агентству LETA посол Латвии на Украине Илгвар Клява.
Говоря об атмосфере в стране, посол отметил, что она носит деловой характер, так как требуется решение многих вопросов. Важны экономические вопросы, ситуация с безопасностью, поэтому большое внимание уделяется новостям о передвижениях российских войск вблизи границы с Украиной.
"Над Украиной постоянно висит военная угроза. Мы должны помнить, что страна фактически находится в состоянии войны с 2014 года, когда часть территории была оккупирована, а часть аннексирована. Регулярны обстрелы.
Обострение ситуации не является каким-то новым феноменом для Украины. Это продолжается уже много лет", - сказал посол.
На вопрос, что мешает урегулированию ситуации на юге Украины - в Донбассе, Клява отметил, что международные игроки, в том числе Латвия, вновь заявляют о необходимости последовательно двигаться вперед, выполняя Минские договоренности 2015 года. Посол подчеркнул, что, к сожалению, этого не происходит и не соблюдаются несколько пунктов - ни по отводу сил, ни по передаче пограничного контроля Украине.
Кроме того, Россия не признает себя стороной, участвующей в конфликте, и не считает себя каким-либо образом подпадающей под действие Минских соглашений. Посол охарактеризовал ситуацию как тупиковую, отметив отсутствие прогресса в области дипломатических решений.
Говоря о военных возможностях Украины, Клява подчеркнул, что украинская армия намного сильнее, чем была в 2014 году, когда начался конфликт. Она лучше оснащена экипировкой, оружием. Регулярно проводятся военные учения, в том числе в сотрудничестве с партнерами по НАТО", сказал посол Латвии на Украине.
Он признал, что у России наблюдается преимущество в нескольких направлениях. У нее более широкие возможности мобильности, более мощные ракетные комплексы, масштабы мобилизации на море тоже более впечатляющи, но у украинской армии очень высока мотивация защищать свою страну и свою территорию.
Клява отметил, что общая численность вооруженных сил Украины составляет более 200 тыс. Украинские военные эксперты утверждают, что у них имеется еще примерно 400 тыс. потенциальных для мобилизации резервистов с боевым опытом. Кроме того, Национальная гвардия Украины тоже насчитывает десятки тысяч человек.
"Военные планировщики пытаются просчитать, откуда потенциально может быть нанесен удар", - пояснил посол.
Говоря о поддержке Украины Латвией, Клява подчеркнул, что Латвия поддерживает продвижение Украины к интеграции в европейские и трансатлантические структуры. Государство также поддерживает позицию Украины на различных международных форумах и инициативу Крымской платформы. Посол подчеркнул, что данный формат призван сохранить актуальность вопроса оккупации Крыма в международной политике.
С латвийской стороны осуществляется регулярная помощь, например, различными гуманитарными грузами, предназначенными как для гражданского населения, так и для органов самоуправлений. Латвийские военные специалисты также следят за ситуацией, чтобы оказать необходимую помощь.
На вопрос, будет ли война в Украине, посол выразил желание воздержаться от определенных прогнозов, так как они были бы спекулятивны. Он признал, что может произойти военная эскалация, ее нельзя исключать и к ней нужно быть готовыми.
Отвечая на вопрос о переговорах между США и Россией, посол приветствовал активное участие США в усилиях по деэскалации ситуации между Украиной и Россией. По мнению Клявы, оно имеет большое значение, но вопрос в том, насколько рациональной и прагматичной будет Россия в этом процессе.
Посол указал, что линии России обозначены достаточно четко, но США хотят добиться максимальной деэскалации ситуации, сохранив базовые политические принципы, в соответствии с которыми вопросы об Украине не обсуждаются без участия Украины.
"Украина - суверенное государство. Они сами могут решать. Вступать или не вступать Украине в НАТО - это вопрос, который надлежит решать странам НАТО и Украине. У России в нем нет ни юридического, ни политического права голоса. Эта принципиальная позиция со стороны США также очень важна. Мы в любом случае оцениваем ее положительно и высоко ценим", - сказал посол.