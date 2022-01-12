Посол: армия Украины полна решимости защищать свою страну

Говоря об атмосфере в стране, посол отметил, что она носит деловой характер, так как требуется решение многих вопросов. Важны экономические вопросы, ситуация с безопасностью, поэтому большое внимание уделяется новостям о передвижениях российских войск вблизи границы с Украиной.

"Над Украиной постоянно висит военная угроза. Мы должны помнить, что страна фактически находится в состоянии войны с 2014 года, когда часть территории была оккупирована, а часть аннексирована. Регулярны обстрелы.

Обострение ситуации не является каким-то новым феноменом для Украины. Это продолжается уже много лет", - сказал посол.

На вопрос, что мешает урегулированию ситуации на юге Украины - в Донбассе, Клява отметил, что международные игроки, в том числе Латвия, вновь заявляют о необходимости последовательно двигаться вперед, выполняя Минские договоренности 2015 года. Посол подчеркнул, что, к сожалению, этого не происходит и не соблюдаются несколько пунктов - ни по отводу сил, ни по передаче пограничного контроля Украине.

Кроме того, Россия не признает себя стороной, участвующей в конфликте, и не считает себя каким-либо образом подпадающей под действие Минских соглашений. Посол охарактеризовал ситуацию как тупиковую, отметив отсутствие прогресса в области дипломатических решений.

Говоря о военных возможностях Украины, Клява подчеркнул, что украинская армия намного сильнее, чем была в 2014 году, когда начался конфликт. Она лучше оснащена экипировкой, оружием. Регулярно проводятся военные учения, в том числе в сотрудничестве с партнерами по НАТО", сказал посол Латвии на Украине.

Он признал, что у России наблюдается преимущество в нескольких направлениях. У нее более широкие возможности мобильности, более мощные ракетные комплексы, масштабы мобилизации на море тоже более впечатляющи, но у украинской армии очень высока мотивация защищать свою страну и свою территорию.

Клява отметил, что общая численность вооруженных сил Украины составляет более 200 тыс. Украинские военные эксперты утверждают, что у них имеется еще примерно 400 тыс. потенциальных для мобилизации резервистов с боевым опытом. Кроме того, Национальная гвардия Украины тоже насчитывает десятки тысяч человек.

"Военные планировщики пытаются просчитать, откуда потенциально может быть нанесен удар", - пояснил посол.

Говоря о поддержке Украины Латвией, Клява подчеркнул, что Латвия поддерживает продвижение Украины к интеграции в европейские и трансатлантические структуры. Государство также поддерживает позицию Украины на различных международных форумах и инициативу Крымской платформы. Посол подчеркнул, что данный формат призван сохранить актуальность вопроса оккупации Крыма в международной политике.

С латвийской стороны осуществляется регулярная помощь, например, различными гуманитарными грузами, предназначенными как для гражданского населения, так и для органов самоуправлений. Латвийские военные специалисты также следят за ситуацией, чтобы оказать необходимую помощь.

На вопрос, будет ли война в Украине, посол выразил желание воздержаться от определенных прогнозов, так как они были бы спекулятивны. Он признал, что может произойти военная эскалация, ее нельзя исключать и к ней нужно быть готовыми.

Отвечая на вопрос о переговорах между США и Россией, посол приветствовал активное участие США в усилиях по деэскалации ситуации между Украиной и Россией. По мнению Клявы, оно имеет большое значение, но вопрос в том, насколько рациональной и прагматичной будет Россия в этом процессе.

Посол указал, что линии России обозначены достаточно четко, но США хотят добиться максимальной деэскалации ситуации, сохранив базовые политические принципы, в соответствии с которыми вопросы об Украине не обсуждаются без участия Украины.