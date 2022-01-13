Чт, 13.01.2022
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Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество

Справка ⟩ От 39 до 101 евро за MWh: сколько стоит теплоэнергия в разных регионах страны

Иллюстративное фото ФОТО: Andrii Spy_k/shutterstock

Самые высокие тарифы на теплоэнергию в этом отопительном сезоне - в бывшем Озолниекском крае, там они достигают 101,93 евро за мегаватт-час (MWh), а самые низкие - в Кекавском крае - 39,64 евро за MWh, свидетельствует информация Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

Больше всего за теплоэнергию в этом сезоне нужно платить жителям Ане, Бранки и Озолниеков, где тарифы на теплоэнергию в январе соответственно составляют 101,93, 97,46 и 76,35 евро за MWh. Там услугу обеспечивает компания Ozolnieku KSDU. Одни из самых высоких тарифов в Латвии также в Адажи и Кадаге - 78,33 евро за MWh.

Границу в 70 евро за MWh тариф на теплоэнергию превышает также в Скулте, Марупе и Тирайне, а также в Пиньки и Сигулде. В первых трех тариф составляет 75,35 евро за MWh. В Пиньки он составляет 73,53 евро за MWh, а в Сигулде - 71,66 евро за MWh.

В Саулкрасты и Звейниекциемсе установлен тариф в размере 69,98 евро за MWh. В свою очередь, в Валдемарпилсе, Лайзде, Звиргзде, Лауцене, Мундигциемсе, Пастенде, Яунпагастсе, Стенде, Приедес и Сабиле тариф составляет 67,71 евро за MWh. В Эзере Салдусского края за теплоэнергию нужно платить 67,51 евро за MWh, а в Вайдаве Валмиерского края - 67,04 евро за MWh, в Вангажи - 66,92 евро за MWh, а в Риге - 66,76 евро за MWh.

Более 60 евро за MWh приходится платить также в Екабпилсе, Иецаве, Юрмале, Берзайне, Ропажи, Рубене Валмиерского края, Силакрогсе, Баложи, Гробине, поселке Стуниши, в Яунолайне, Юмправе, а также в Пампали Салдусского края. В Екабпилсе тариф на теплоэнергию составляет 65,52 евро за MWh, в Иецаве - 64,29 евро, в Юрмале - 64,49 евро, в Берзайне и Ропажи - 63,69 евро, в Рубене и Силакрогсе - 62,70 евро, в Баложи - 62,55 евро, в Гробине - 61,04 евро, в Юмправе - 60,26 евро, а в Пампали - 60,17 евро за MWh.

В свою очередь, в Цесисе тариф на теплоэнергию в этом сезоне составляет 59,95 евро за MWh, в Кандаве и Занте Тукумского края - 59,62 евро за MWh, а в Малпилсе - 59,13 евро за MWh. В Валмиере теплоэнергия обойдется в 58,80 евро за MWh, в Смилтене - 58,31 евро, в Коцены - 58,22 евро, в Сунтажи и Мадлиене - 58,10, а в Талси - 57,09 евро за MWh.

В Даугавпилсе утвержденный тариф на теплоэнергию составляет 56,96 евро за MWh, в Салдусе - 56,86 евро, а в Рандене, Калкуны, Вецстропес, Крауяс, Лоцики и Науене теплоэнергия обходится в 56,16 евро за MWh. В Икшкиле тариф составляет 56,06 евро за MWh, в Лимбажи - 56,02 евро за MWh. Похожие тарифы в Елгаве, Гулбене, Лиелварде, Ледмане, в поселке Зилайскалнс и в Алуксне, где за теплоэнергию нужно платить 55,94, 55,71, 55,38, 55,18 и 55,05 евро за MWh соответственно.

Практически одинаковые тарифы в Лиепае и Вентспилсе - 54,95 и 54,90 евро за MWh. В Руиене за теплоэнергию нужно платить 54,57 евро за MWh. В Прейли, Крустыни Инчукалнского края, Гауе и Инчукалнсе тарифы составляют 54,24 и 42,20 евро за MWh соответственно.

Кроме того, более 50 евро за MWh теплоэнергии должны платить жители Ливаны, Айзпуте, Бауски, Кулдиги, Балви, Краславы, Тукумса, Мадоны, Плявиняс и Виеталвы. В Ливаны тариф составляет 53,93 евро за MWh, в Айзпуте - 53,49 евро, в Бауске - 52,33 евро, в Кулдиге - 52,99 евро, в Балви - 51,51 евро, в Краславе - 51,44 евро, в Тукумсе - 51,37 евро, в Мадоне - 50,68 евро, а в Плявиняс и Виеталве - 50,20 евро за MWh.

Похожие тарифы установлены в Муцениеки, Броцены, а также в Саласпилсе и Саулкалне, где за теплоэнергию нужно платить соответственно 48,86, 48,76 и 48,29 евро за MWh. В Кокнесе теплоэнергия стоит 49,92 евро за MWh, в Резекне - 47,42 евро за MWh, в Виляны - 46,14 евро за MWh, а в Лудзе - 46,06 евро за MWh.

Выше 40 евро за MWh теплоэнергия стоит и в Яунмарупе, Дзербенской волости, в Ауце, Лиелауце и Бене, Айзкраукле и Айзкраукльской волости, а также в Олайне. В Яунмарупе тариф составляет 45,90 евро за MWh, в Дзербенской волости - 45,01 евро за MWh, в Ауце, Лиелауце и Бене - 44,73 евро за MWh, в Айзкраукле и Айзкраукльском крае - 43,55 евро за MWh, а в Олайне - 41,69 евро за MWh.

Единственное место, где тариф на теплоэнергию сохранился ниже 40 евро за MWh, - это Кекавский край. Предприятие Ķekavas nami в Кекаве, Рамаве, Катлакалнсе и Валдлаучи обеспечивает теплоэнергию за 39,64 евро за MWh.


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