Ринкевич о диалоге с РФ: если Россия относится серьезно, то его надо продолжать

Министр подчеркнул в Twitter: если Россия серьезно относится к диалогу, то его необходимо продолжать.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду после заседания Совета Россия - НАТО, что стороны договорились о проведении дополнительных переговоров, хотя у них имеются существенные расхождения во мнениях.

После встречи Столтенберг заявил, что у альянса с Россией есть существенные разногласия по поводу "гарантий безопасности", требуемых Кремлем, но что страны-союзники НАТО готовы снова встретиться с российскими представителями.

"Между союзниками НАТО и Россией существуют значительные разногласия по этим вопросам, и преодолеть эти разногласия будет непросто", - сказал Столтенберг. "Но положительным моментом является то, что все союзники НАТО и Россия сели за один стол".

По словам Столтенберга, обе стороны "выразили необходимость диалога и рассмотрения графика дальнейших встреч".

Он сказал, что союзники договорились провести серию переговоров с Москвой по различным стратегическим вопросам.

"Россия была не той позиции, чтобы согласиться с этим предложением. Они и не отвергли его: российские представители объяснили, что им нужно время, чтобы вернуться в НАТО с ответом", - сказал Столтенберг.

Он также предупредил, что у России не будет права вето на любое решение Украины о вступлении в НАТО, и призвал к деэскалации в связи с концентрации российских сил на границе с Украиной.

"Украина - суверенное государство, Украина имеет право на самооборону. Украина не представляет угрозы для России", - сказал Столтенберг. "Это Россия является агрессором. Это Россия применила и продолжает применять силу против Украины".

Глубоко обеспокоенный концентрацией российских войск у границ Украины, Североатлантический альянс уже несколько месяцев пытается организовать встречу совета Россия - НАТО, но этот дипломатический путь оказался под угрозой после шпионского скандала в октябре.

Совет используется для диалога с 2002 года.

Москва предъявила Западу ультиматум с требованием прекратить дальнейшее расширение НАТО на восток, а также демонтировать инфраструктуру альянса в так называемых новых государствах-членах, восстановив статус, существовавший 27 мая 1997 года, т.е. до первого расширения НАТО.

Президент России Владимир Путин пригрозил, что если Москва не получит требуемых ею "гарантий безопасности", ему придется принять "военно-технические меры".