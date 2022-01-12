Больше всего заболеваемость Covid-19 выросла под Ригой

В Латвии двухнедельная кумулятивная заболеваемость выросла до 1010,1 случая на 100 000 жителей. В Марупском крае этот показатель превышен более чем в два раза и за прошедшие сутки увеличился с 2044,2 до 2135,6 случая. Средний уровень заболеваемости по стране более чем на 50% превышен также в Адажском, Ропажском и Кекавском краях.

В целом средний уровень заболеваемости по стране превышен в 11 самоупраалениях, и кроме вышеупомянутых он выше в Риге, Олайнском крае, Юрмале, Сигулдском, Огрском, Саласпилсском и Лимбажском краях.

В свою очередь наиболее низкая заболеваемость наблюдается в Латгале - в Вараклянском, Ливанском, Краславском, Лудзенском и Резекненском краях.

Из 2439 констатированных за прошедшие сутки случаев Covid-19 47% или 1143 зарегистрированы в Риге.

В Даугавпилсе за сутки было выявлено 107 новых заболевших, в Юрмале - 76, в Огрском крае - 73, в Валмиерском крае - 66, в Марупском крае - 65, в Адажском и Кекавском крае - по 61, а в ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число новых случаев. Ни одного случая за сутки не было зарегистрировано только в Вараклянском крае.

Из выявленных за последние сутки зараженных 481 человек - в возрасте от десяти до 19 лет, 430 - от 30 до 39 лет, 379 - от 40 до 49 лет, а в других возрастных категориях заболевших меньше.

За последние две недели наибольшее число случаев выявлено в возрастной категории от 30 до 39 лет - 3783 заболевших.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 2439 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 22 пациентов с коронавирусом.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 943 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1496 человек были вакцинированы.

Из зарегистрированных накануне умерших двое были в возрасте от 40 до 49 лет, один - в возрасте от 50 до 59 лет, четверо - в возрасте от 60 до 69 лет, шесть - в возрасте от 70 до 79 лет, восемь - в возрасте от 80 до 89 лет, один в возрасте от 90 до 99 лет. Среди умерших 15 были не привиты или не прошли курс вакцинации, а семеро были привиты.

Вчера проведено 14 053 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 17,4%.