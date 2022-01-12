Названы города, в которых откроются дополнительные центры вакцинации

Центр вакцинации в Балвском центре культуры и отдыха будет работать по субботам с 15 января с 9:00 до 15:00.

Центр вакцинации в Олайнском доме культуры будет открыт с 15 января по субботам с 9:00 до 18:00, а с 16 января будет работать также центр вакцинации в Яунолайнском доме культуры с 9:00 до 18:00 по воскресеньям.

Центр вакцинации будет открыт в Ливанском культурном центре 13, 15, 18, 22 и 27 января с 9:00 до 15:00.

Центр вакцинации будет работать в Добельском доме культуры по вторникам и четвергам с 10:00 до 15:00.

В Валмиерском культурном центре с 16 января центр вакцинации будет открыт по воскресеньям с 10:00 до 16:00.

В центрах вакцинации у населения будет возможность получить как первую, так и бустерную прививку.

Новые центры будут действовать в дополнение к уже существующим муниципальным центрам вакцинации в Айзкраукле, Алуксне, Бауске, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Кулдиге, Лиепае, Мадоне, Резекне, Саласпилсе, Талси, Тукумсе, Вентспилсе.

С конца 2021 года в Риге возобновили работу крупные центры вакцинации на Кипсале и в ATTA centrs.

В Резекне продолжает работать вакцинационный автобус, предлагающий ежедневную вакцинацию в разных частях города.