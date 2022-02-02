Видео ⟩ Боксер Болотник готовит и вспоминает о Плявниеках, клубах и знакомстве с женой

Ричард Болотник ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сейчас в мире существует тенденция - забота о здоровье своего тела. К ней обращается все большее число людей. Можно легко обогатить свой рацион, используя овощи. Для этого идеально подходят вегетарианские и веганские блюда, ведь они не содержат тяжелых жиров и состоят в основном из ингредиентов растительного происхождения, богатых клетчаткой, которая полезна для желудка.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

*Для приготовления соуса мы использовали альтернативу йогурта от компании Alpro на соевой базе без добавок. Это легкий, нежный и насыщенный белками продукт, который идеально подходит к любому ежедневному блюду. Он богат кальцием, витамином B и содержит мало сахара.

Нам понадобилось: булгур, перец, баклажан, цукини, чеснок, огурец, специи, соус песто, гранат, лук, зелень, заменитель йогурта на растительной базе от Alpro.

Во время готовки Ричард рассказал, как рос в Плявниеках, признался, что был трудным ребенком, и объяснил, зачем ему так много татуировок и почему он хочет сделать еще.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Кроме того, Болотник в очередной раз признался в любви к своей супруге.

"Я отбил ее у друга", - вспоминает он день их знакомства. А недавно любимая женщина подарила ему сына.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Смотрите, как у Ричарда шли дела на кухне!