Видео ⟩ Меган Фокс выходит замуж за Machine Gun Kelly

"В июле мы сидели под этим этим баньяном и мечтали о волшебстве. Мы не обращали внимание на ту боль, с которой нам пришлось столкнуться вместе. Не подозревали о том, какой работы и жертвы потребуют от нас эти отношения. Мы были опьяненные любовью. Спустя полтора года он сделал мне преложение.И я сказала ему "да". После чего, мы выпили кровь друг друга…", - написала Меган Фокс на своей Instagram-странице.