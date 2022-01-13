Видео ⟩ Меган Фокс выходит замуж за Machine Gun Kelly
Американский рэпер, рок-музыкант, певец и актер Machine Gun Kelly (наст. имя - Колсон Бэйкер) сделал предложение руки и сердца актрисе Меган Фокс.
Американский рэпер, рок-музыкант, певец и актер Machine Gun Kelly (наст. имя - Колсон Бэйкер) сделал предложение руки и сердца актрисе Меган Фокс.
"В июле мы сидели под этим этим баньяном и мечтали о волшебстве. Мы не обращали внимание на ту боль, с которой нам пришлось столкнуться вместе. Не подозревали о том, какой работы и жертвы потребуют от нас эти отношения. Мы были опьяненные любовью. Спустя полтора года он сделал мне преложение.И я сказала ему "да". После чего, мы выпили кровь друг друга…", - написала Меган Фокс на своей Instagram-странице.
Напомним, Меган и Колсон начали встречаться после совместной работы над фильмом Рэндалла Эммета "Полночь в просо" после расставания актрисы с Брайаном Остином Грином в мае 2020 года после почти 10 лет брака, с которым у Меган есть трое детей. Об их отношениях стало известно в июле 2020-го.