Выявлено 2566 новых случаев Covid-19, скончались 10 человек

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Среди умерших шесть были не привиты или не прошли курс вакцинации, а четверо были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 1079,9 случая. В последний раз кумулятивный показатель превышал 1000 16 ноября.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 968 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1598 - были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 16 854 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 15,2%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 295 961 жителя Латвии, скончались 4700 человек.

Вакцинация

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), на этой неделе в Латвии бустерные прививки составляют чуть более 80% от общего количества введенных прививок от Covid-19.

За первые три рабочих дня этой недели в Латвии от Covid-19 было привито около 30 000 человек, или примерно 10 000 в день. Темп поддерживается за счет бустерной вацинации, на долю которой приходится около 80% от общего объема вакцинации на этой неделе.

По меньшей мере 9514 человек получили вакцину от Covid-19 в среду, в том числе 780 человек сделали первую прививку, 1035 человек завершили процесс вакцинации, а 156 человек были привиты однократной вакциной Johnson & Johnson. Бустерную вакцину получили 7699 человек.

На сегодняшний день в Латвии курс вакцинации от Covid-19 завершили 1,275 млн человек, или 67,74% всего населения страны. Ревакцинацию сделали около 342 000 человек, или 18,15% населения.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлен 4051 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики. Это рекордное количество случаев в Литве с начала пандемии.

16 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1087 человек, что на несколько человек меньше, чем вчера, 92 из них - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 21,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1366,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 18,6%.