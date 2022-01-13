Чт, 13.01.2022
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Остапенко и Севастова узнали соперниц в первом круге Australian Open

Алёна Остапенко ФОТО: ANATOLIY MEDVED/SIPA/Scanpix

В Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

В первом круге Australian Open латвийская теннисистка Алёна Остапенко встретится со словачкой Анной Каролиной Шмидловой, которая занимает 90-е место в рейтинге WTA. Остапенко (28 WTA) и Шмидлова до этого встречались лишь раз - в 2016 году на турнире в Цинциннати латвийская теннисистка одержала победу со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Другой латвийской теннисистке Анастасии Севастовой (70 WTA) в первом круге соревнований предстоит матч с полькой Магдой Линетт (55 WTA). До этого теннисистки встречались на корте в 2016 году в Нью-Хейвене, и победа осталась за лиепайчанкой - 6:3, 3:6, 6:3.

В случае победы в первом раунде Australian Open Остапенко выйдет на победительницу пары Донна Векич (Хорватия) - Алисон Риск (США), а Севастова встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной или с одной из теннисисток, которая преодолела барьер квалификации.

Очередной Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдёт с 17 по 30 января 2022 года.


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