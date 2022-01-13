Видео ⟩ Серьезное ДТП в Пурвциемсе задержало движение общественного транспорта

Две машины, попавшие в аварию, больше не могли двигаться своим ходом. Аварийная служба Rīgas satiksme прибыла на место быстрее, чем полиция, так как разбившиеся машины мешали движению общественного транспорта.

Одна машина ехала по главной дороге, а другая при повороте налево не заметила препятствия и выехала вперед. Результат закономерный - убытки в тысячи евро и сорванные планы. Водители обоих автомобилей пережили аварию без серьезных травм.

Водитель Renault сообщил репортеру передачи, что ехал прямо по улице Дзелзавас, а водитель другой машины хотел повернуть налево и врезался в него. Он также заявляет, что ехал на зеленый сигнал светофора и что виновник аварии согласен с описанием ситуации и признает, что виноват.