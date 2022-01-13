Видео ⟩ Серьезное ДТП в Пурвциемсе задержало движение общественного транспорта
ДТП произошло утром в среду, 12 января, в Пурвциемсе, на перекрестке улиц Дзелзавас и Илукстес, который уже "прославился" подобными авариями, сообщает передача Degpunktā.
ДТП произошло утром в среду, 12 января, в Пурвциемсе, на перекрестке улиц Дзелзавас и Илукстес, который уже "прославился" подобными авариями, сообщает передача Degpunktā.
Две машины, попавшие в аварию, больше не могли двигаться своим ходом. Аварийная служба Rīgas satiksme прибыла на место быстрее, чем полиция, так как разбившиеся машины мешали движению общественного транспорта.
Одна машина ехала по главной дороге, а другая при повороте налево не заметила препятствия и выехала вперед. Результат закономерный - убытки в тысячи евро и сорванные планы. Водители обоих автомобилей пережили аварию без серьезных травм.
Водитель Renault сообщил репортеру передачи, что ехал прямо по улице Дзелзавас, а водитель другой машины хотел повернуть налево и врезался в него. Он также заявляет, что ехал на зеленый сигнал светофора и что виновник аварии согласен с описанием ситуации и признает, что виноват.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)