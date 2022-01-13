38-летний Жирков нашёл новый клуб

"Химки" в своём Instagram представили 38-летнего новичка команды постером в стиле фильма "Рэмбо". Жирков изображён в военном камуфляже с оружием в руках, а на картинке написано: Valentinovich is back (Валентинович вернулся) и Yurambo: young blood (Юрэмбо: молодая кровь).

"Ещё повоюем", - гласит подпись к фотографии.

Контракт с футболистом заключён на полгода с опцией продления ещё на год. Жирков успешно прошёл медосмотр и в ближайшее время отправится на сборы команды.

Жирков находился в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Его последним клубом был "Зенит", в составе которого он трижды становился чемпионом России.

Помимо этого, Жирков известен по выступлениям за московский ЦСКА, лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи" и московское "Динамо". На счету защитника 104 матча в составе сборной России.

Напомним, в конце 2021 года "Химки" объявили о переходе скандально известного футболиста Павла Мамаева, а также назначении Владимира Габулова новым генеральным директором клуба.