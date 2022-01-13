Чт, 13.01.2022
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Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество

Погибли в огне: в пожарах в Риге и Павилосте умерли люди

Пожар. Иллюстративное фото. ФОТО: Mattias Bokinge/ Shutterstock

В среду, 12 января, в результате пожаров в Риге и Павилосте погибли два человека, сообщили LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В среду в 22:41 пожарные выехали на вызов на улице Бружу в Риге, где горели комната и межэтажные перекрытия на площади 50 квадратных метров в трехэтажном доме.

С помощью спасательных масок из задымленного здания были спасены пять человек. В огне погиб один человек. Еще один человек в пожаре пострадал. Также за медицинской помощью на месте происшествия обратился один пожарный.

В среду также поступил вызов в Павилосту, где в двухэтажном доме горела квартира на втором этаже, перекрытия и вещи на площади 65 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек.

В среду VUGD получила 53 вызова, из них 19 на тушение пожаров, 28 на спасательные работы, а шесть вызовов оказались ложными.

В среду в ДТП пострадали 12 человек

Вчера в Латвии зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, сообщили LЕТА в Государственной полиции.

В среду в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано шесть пострадавших, трое в Земгале, двое в Видземе и один пешеход в Курземе.

Вчера полиция задержала семерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии. На водителей, превысивших скорость, составлено 140 протоколов, за агрессивное вождение - два протокола и всего 239 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.


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