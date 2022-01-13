Погибли в огне: в пожарах в Риге и Павилосте умерли люди

В среду в 22:41 пожарные выехали на вызов на улице Бружу в Риге, где горели комната и межэтажные перекрытия на площади 50 квадратных метров в трехэтажном доме.

С помощью спасательных масок из задымленного здания были спасены пять человек. В огне погиб один человек. Еще один человек в пожаре пострадал. Также за медицинской помощью на месте происшествия обратился один пожарный.

В среду также поступил вызов в Павилосту, где в двухэтажном доме горела квартира на втором этаже, перекрытия и вещи на площади 65 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек.

В среду VUGD получила 53 вызова, из них 19 на тушение пожаров, 28 на спасательные работы, а шесть вызовов оказались ложными.

В среду в ДТП пострадали 12 человек

Вчера в Латвии зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, сообщили LЕТА в Государственной полиции.

В среду в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано шесть пострадавших, трое в Земгале, двое в Видземе и один пешеход в Курземе.