Погибли в огне: в пожарах в Риге и Павилосте умерли люди
В среду, 12 января, в результате пожаров в Риге и Павилосте погибли два человека, сообщили LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В среду, 12 января, в результате пожаров в Риге и Павилосте погибли два человека, сообщили LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В среду в 22:41 пожарные выехали на вызов на улице Бружу в Риге, где горели комната и межэтажные перекрытия на площади 50 квадратных метров в трехэтажном доме.
С помощью спасательных масок из задымленного здания были спасены пять человек. В огне погиб один человек. Еще один человек в пожаре пострадал. Также за медицинской помощью на месте происшествия обратился один пожарный.
В среду также поступил вызов в Павилосту, где в двухэтажном доме горела квартира на втором этаже, перекрытия и вещи на площади 65 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек.
В среду VUGD получила 53 вызова, из них 19 на тушение пожаров, 28 на спасательные работы, а шесть вызовов оказались ложными.
В среду в ДТП пострадали 12 человек
Вчера в Латвии зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, сообщили LЕТА в Государственной полиции.
В среду в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано шесть пострадавших, трое в Земгале, двое в Видземе и один пешеход в Курземе.
Вчера полиция задержала семерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии. На водителей, превысивших скорость, составлено 140 протоколов, за агрессивное вождение - два протокола и всего 239 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.