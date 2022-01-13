В Литве - новый "рекорд" заболеваемости ковидом

Это рекордное количество случаев в Литве с начала пандемии. 16 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1087 человек, что на несколько человек меньше, чем вчера, 92 из них - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 21,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1366,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 18,6%.