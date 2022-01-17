ФОТО: Пресс-фото

«Я всегда стремилась найти помощь для своих ослабленных, тонких волос и не переставала мечтать о сильных, пышных и блестящих волосах. Я пробовала различные средства, но, заметив, что волосы продолжали выпадать, потеряла всякую надежду. За помощью обращалась и в парикмахерскую, и в салон красоты, наконец, в аптеке мне посоветовали попробовать скандинавские таблетки для волос Hair Volume.

Порекомендовали таблетки Hair Volume

В аптеке мне предложили попробовать скандинавские таблетки для волос с экстрактом яблок Hair Volume. Аптекарь порекомендовал принимать эти таблетки в течение не менее трех месяцев. Я вернулась домой, преисполненная больших ожиданий.

Волосы перестали выпадать

Изменение состояния кожи – первое, что я заметила, принимая таблетки. Она стала ровной и сияющей. Мой муж вскоре обратил внимание на то, что на коже головы в местах, где раньше их не было, появились новые волосы. Мои волосы стали намного сильнее и пышнее, даже начали блестеть. Я очень счастлива, таблетки Hair Volume принимаю каждый день и смело рекомендую их своим подругам».

Hair Volume – таблетки для волос с экстрактом яблок

В состав таблеток Hair Volume входит сочетание биологически активных питательных веществ, питающих волосяные фолликулы. Таблетки производятся на основе экстрактов хвоща, проса, аминокислот L-цистеина и L-метионина, меди, биотина, цинка, а также экстракта яблок, содержащего в себе натуральный фактор роста – процианидин B-2. Цинк и биотин помогают поддерживать нормальное состояние волос. Содержащийся в натуральном экстракте хвоща силиций необходим для того, чтобы волосы были красивыми и здоровыми. Аминокислота L-цистеин является важной частью кератина - составляющего волос вещества. Благодаря кератину волосы становятся крепкими и гибкими. Также важно придерживаться разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Приобретите Hair Volume и начните ухаживать за волосами уже сегодня.

Где купить Hair Volume?

Таблетки можно купить в аптеках, в интернет-магазине www.newnordic.lv или заказать по телефону 67113130.

ФОТО: GAB ADMIN