ВИДЕО ⟩ "Стероидный мальчик". Фьюри оскорбил Усика, а затем досталось Кличко

Напомним, бой Усика и Джошуа состоялся в сентябре 2021 года. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру.

"Не могу поверить, что Джошуа взял и вернул Украине все пояса в супертяжёлом весе. И это после всей моей тяжёлой работы! Ты позволил это сделать маленькому стероидному средневесу! Для их возвращения потребуется настоящий британский бомбардировщик из Ланкастера. Я верну их в Британию!", - сказал Фьюри в Twitter.

После этого бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко решил заступиться за Усика и ответил Тайсону Фьюри. Украинец припомнил ему, что допинг-тест британца оказался положительным перед их поединком в 2015 году.

"Фьюри, незадолго до нашего боя у тебя действительно был положительный результат. Любой может погуглить. Держи себя в руках", - написал украинец.

Ответ Фьюри не пришлось долго ждать. Британец записал для Кличко видео с демонстрацией коллекции поясов, наложив на него следующий текст:

"Ты и Усик, вы никогда не сможете победить такого человека, как я. Владимир, у тебя ещё хватает наглости вернуться по прошествии всех этих лет и открывать свой большой рот. Ты ни разу по мне не попал. Не попал ни одним из своих ударов. Я забрал у тебя все пояса. Гляди, раньше это принадлежало тебе, а теперь это моё, ты, бесполезный бомжара. Продолжай мечтать", - сказал Фьюри.

В 2015 году Фьюри в Германии сенсационно остановил Кличко единогласным решением судей и отобрал у него титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Правда, перед этим украинцу необходимо защитить свои титулы в реванше с Энтони Джошуа, который должен состояться до конца апреля 2022 года.