Сборная Латвии по хоккею перед Олимпиадой сыграет с Россией

Сначала 5 февраля в Пекине сборная Латвии сыграет с командой Олимпийского комитета России (ОКР), а 7 февраля проведёт проверочный матч с командой Дании. Матчи начнутся в 13:45 и 11:15 по латвийскому времени.

Латвийские хоккеисты начнут подготовку к предстоящей Олимпиаде 26 января, а в Пекин отправятся 2 февраля.

Сборная Латвии на Олимпиаде в Пекине сыграет в группе "С" против Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).