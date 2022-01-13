Сборная Латвии по хоккею перед Олимпиадой сыграет с Россией
Перед началом зимних Олимпийских игр в Пекине сборная Латвии проведёт два проверочных матча, сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).
Перед началом зимних Олимпийских игр в Пекине сборная Латвии проведёт два проверочных матча, сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).
Сначала 5 февраля в Пекине сборная Латвии сыграет с командой Олимпийского комитета России (ОКР), а 7 февраля проведёт проверочный матч с командой Дании. Матчи начнутся в 13:45 и 11:15 по латвийскому времени.
Латвийские хоккеисты начнут подготовку к предстоящей Олимпиаде 26 января, а в Пекин отправятся 2 февраля.
Сборная Латвии на Олимпиаде в Пекине сыграет в группе "С" против Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).
Напомним, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Такое решение было принято из-за того, что коронавирусная инфекция Covid-19 нарушила расписание регулярного чемпионата, вынудив организаторов перенести большое количество матчей.