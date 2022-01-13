Россиянка Валиева выиграла короткую программу на ЧЕ с мировым рекордом

15-летняя Камила Валиева стала лидером после короткой программы, установив новый мировой рекорд (90,45 балла). Предыдущее достижение в короткой программе также принадлежало Валиевой и составляло 87,42 балла.

На втором месте расположилась бельгийка Луна Хендрикс (76,25), а на третьей позиции находится россиянка Александра Трусова (75,13). Ещё одна россиянка Анна Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц - тройной риттбергер и после короткой программы стала четвёртой (69,05).

Произвольную программу спортсменки представят 15 января.

Днём ранее в короткой программе у мужчин победу одержал россиянин Андрей Мозалёв, который побил свой личный рекорд (99,76 балла). Второе и третье места также заняли представители России - Марк Кондратюк (99,06) и Евгений Семененко (99,04).

Латвийский фигурист Денис Васильев по итогам короткой программы занял шестое место, установив личный рекорд (90,24 балла).