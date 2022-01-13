13 января в одном абзаце ⟩ Память о погибшей девочке, "космические" счета за воду и новый Lidl
Сегодня - самое теплое 13 января за 15 лет! Рассказываем, чем еще запомнится этот четверг.
Сегодня - самое теплое 13 января за 15 лет! Рассказываем, чем еще запомнится этот четверг.
События дня в одном абзаце
Латвия еще не отошла от трагической новости, которая потрясла жителей на этой неделе. В Плявниеках жители несут цветы и свечи на место, где трагически погибла девочка. Серьезное ДТП в Пурвциемсе задержало движение общественного транспорта, а на рижской Брасе неизвестный прокалывает шины у автомобилей. Жители Ильгюциемса получили "космические" счета за воду, а женщине пришлось заплатить за "прослушивание музыки" во время звонка. Решение правительства Латвии, позволяющее людям, которые были привиты, но не получили бустерную вакцину от Covid-19, работать очно, вызывает недоумение у эпидемиологов, а привитым будут платить пособие по болезни с первого дня. Хорошие новости пришли из Пурвциемса. Там открылся новый Lidl. Правда, не для всех. Бригадный генерал Креслиньш в шоке от действий ОДКБ в Казахстане и переговоров с Россией, а в законопроекте США о санкциях против России отдельный раздел посвящен безопасности стран Балтии. Сегодня - самое теплое 13 января за 15 лет, а завтра будет дуть сильный ветер, который сломает деревья и местами нанесет другие мелкие повреждения, поэтому по всей стране объявлено предупреждение.
Все обсуждают
Национальная служба здравоохранения на официальной странице заверяет, что сертификат Covid-19 после бустерной вакцинации действителен сразу. Но, как выяснил RUS TVNET, для вакцинированных Johnson & Johnson есть исключение.
Чем себя порадовать
На этот раз предлагаем вам проверить свою интуицию и угадать названия команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по логотипу!
Фото дня: В Латвии поймана огромная редкая рыба из Азии - возможно, она попала к нам случайно