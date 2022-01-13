13 января в одном абзаце ⟩ Память о погибшей девочке, "космические" счета за воду и новый Lidl

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Национальная служба здравоохранения на официальной странице заверяет, что сертификат Covid-19 после бустерной вакцинации действителен сразу. Но, как выяснил RUS TVNET, для вакцинированных Johnson & Johnson есть исключение.

Чем себя порадовать

На этот раз предлагаем вам проверить свою интуицию и угадать названия команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по логотипу!