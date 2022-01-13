В законопроекте США о санкциях против России отдельный раздел посвящен безопасности стран Балтии

В документе подчеркивается, что укрепление безопасности Эстонии, Латвии и Литвы отвечает интересам национальной безопасности США.

Авторы законопроекта отмечают, что страны Балтии должны сыграть решающую роль в прекращении российской агрессии и поддержании коллективной безопасности НАТО.

В законопроекте говорится, что Соединенные Штаты должны продолжать развивать сотрудничество в области безопасности со странами Балтии, чтобы удовлетворить их "потребности в безопасности" и повысить их обороноспособность против возможной российской агрессии.

В документе говорится, что Вашингтон должен поддержать страны Балтии в рамках так называемой Инициативы трех морей для содействия развитию транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры в Восточной Европе.

Авторы законопроекта также указали, что существуют взаимовыгодные возможности для расширения сотрудничества между США и странами Балтии в сферах инвестиций и экономики, что также укрепит стратегическое сотрудничество между Вашингтоном и странами Балтии.

Законопроект требует от Государственного департамента разработать "Инициативу по обеспечению безопасности и экономического развития стран Балтии", направленную на обеспечение эффективной поддержки безопасности стран Балтии, уделяя приоритетное внимание защите от гибридной войны и укреплению сотрудничества с силами НАТО, а также усилению поддержки США для стран Балтии.

Инициатива также направлена ​​на ослабление экономического давления со стороны России и Китая на страны Балтии.

В рамках инициативы законопроект предусматривает поручить Государственному департаменту организовывать визиты "представителей высокого уровня" в страны Балтии не реже двух раз в год, а также обеспечить участие в ключевых региональных форумах, таких как саммит Инициативы трех морей и Конференция по безопасности Балтийского моря.

Ожидается также, что Государственный департамент организует ежегодный торговый форум в сотрудничестве с правительствами стран Балтии.