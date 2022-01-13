HBO Max и CNN сняли документальный фильм об Алексее Навальном
Компании HBO Max и CNN Films сняли документальный фильм "Навальный" о российском политике Алексее Навальном, пишет "Медуза" со ссылкой на Deadline.
Компании HBO Max и CNN Films сняли документальный фильм "Навальный" о российском политике Алексее Навальном, пишет "Медуза" со ссылкой на Deadline.
В фильме рассказывается о последних громких событиях из жизни политика: об его отравлении, его лечении и возвращении из Германии в Россию. Режиссером фильма стал канадский документалист Дэниэл Роэр. Свою работу он описал как "историю одного человека и его борьбы с авторитарным режимом".
Дата выхода фильма пока не называется. В cвоем Instagram Алексей Навальный написал, что мировая премьера "состоится вот-вот".
Фильм покажут на стриминговом платформе HBO Max.