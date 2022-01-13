Чт, 13.01.2022
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Эдгар Ринкевич, глава МИД Латвии

HBO Max и CNN сняли документальный фильм об Алексее Навальном

Алексей Навальный ФОТО: Simonovsky District Court/Handout via REUTERS

​Компании HBO Max и CNN Films сняли документальный фильм "Навальный" о российском политике Алексее Навальном, пишет "Медуза" со ссылкой на Deadline.

В фильме рассказывается о последних громких событиях из жизни политика: об его отравлении, его лечении и возвращении из Германии в Россию. Режиссером фильма стал канадский документалист Дэниэл Роэр. Свою работу он описал как "историю одного человека и его борьбы с авторитарным режимом".

Дата выхода фильма пока не называется. В cвоем Instagram Алексей Навальный написал, что мировая премьера "состоится вот-вот".

Фильм покажут на стриминговом платформе HBO Max. 


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