HBO Max и CNN сняли документальный фильм об Алексее Навальном

В фильме рассказывается о последних громких событиях из жизни политика: об его отравлении, его лечении и возвращении из Германии в Россию. Режиссером фильма стал канадский документалист Дэниэл Роэр. Свою работу он описал как "историю одного человека и его борьбы с авторитарным режимом".