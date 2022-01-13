EMA: Бустерные вакцины каждые четыре месяца могут перегрузить иммунную систему

Несколько стран уже объявили, что населению будет предложена четвертая доза вакцины. Тем не менее, Европейское агентство лекарственных средств предупреждает, что стратегия, которая предусматривает бустерную дозу каждые четыре месяца представляет потенциальный риск перегрузки иммунной системы человека.