EMA: Бустерные вакцины каждые четыре месяца могут перегрузить иммунную систему
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) призывает не торопиться с четвертой дозой вакцины против Covid-19, сообщает передача Ziņu dienests на LTV.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) призывает не торопиться с четвертой дозой вакцины против Covid-19, сообщает передача Ziņu dienests на LTV.
Несколько стран уже объявили, что населению будет предложена четвертая доза вакцины. Тем не менее, Европейское агентство лекарственных средств предупреждает, что стратегия, которая предусматривает бустерную дозу каждые четыре месяца представляет потенциальный риск перегрузки иммунной системы человека.
"Если мы будем следовать стратегии, согласно которой делаем бустерную вакцинацию, скажем, каждые четыре месяца,
могут возникнуть потенциальные проблемы с иммунным ответом, и он может быть не таким хорошим, как нам хотелось бы.
Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не перегрузить иммунную систему повторной иммунизацией", - говорит Марко Кавальери, руководитель стратегии вакцинации EMA.