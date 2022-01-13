ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В минувшие выходные в Плявниеках произошла трагедия - автомобиль с пьяным водителем за рулем наехал на трех человек, которые находились на пешеходном переходе, в результате чего погибла маленькая девочка. Отец погибшего ребенка считает, что виновные должны понести соответствующее наказание, сообщает передача Degpunktā.

Отец погибшей девочки о случившемся: "Я считаю, что наш суд должен проявить свой характер в этой ситуации. Пусть наши законодатели подумают. Мне сложно судить, я не законодатель, я не настолько в совершенстве знаю закон, но, похоже, в этой ситуации отвечать должен не только водитель, но и все, кто находился в машине.

Галерея: Памятное место в Плявниеках, посвященное погибшей восьмилетней девочке

Все, кто в это время находился в машине, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Они все были пьяны.

Если посмотреть на нашу ситуацию, то ответить должны все, кто был в машине, потому что три человека пострадали.

Моя свекровь до сих пор в больнице. Я такие переломанные ноги только в кино видел. Думаю, врачи видели разные картины, но я, как обычный гражданин, такого не видел ни разу. Я видел всевозможные переломы и разрывы у людей и друзей, но никогда еще мои глаза не видели настолько ужасно переломанной ноги. У нее еще сломано бедро".

Семья призывает жителей сдавать кровь, чтобы помочь бабушке, которая находится в тяжелом состоянии. Контактную информацию и время приема можно найти на веб-сайте Государственного центра доноров крови.

Уже сообщалось, что ДТП произошло 9 января. Как рассказали в полиции, три человека, в том числе ребенок, пересекали пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. В тот момент Mercedes, ехавший по улице Сахарова, не остановился и сбил пешеходов, после чего скрылся с места событий.

По неофициальной информации, все трое пострадавших - члены одной семьи: девочка 2013 года рождения, ее мама и бабушка. Серьезнее всех пострадала именно девочка.

Несмотря на то, что преступник покинул место происшествия, полиции при помощи свидетелей удалось выяснить его местонахождение. Вскоре после аварии неподалеку на улице Дзеню был задержан мужчина 1987 года рождения. Свою вину он признал.

"У него было констатировано 2,8 промилле алкоголя, кроме того, он управлял машиной без прав", - рассказал представитель полиции.

Суд применил к водителю в качестве меры пресечения арест. Полиция продолжает досудебное расследование.