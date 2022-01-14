ЕС в очередной раз продлевает экономические санкции против России
Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России, которые были установлены в 2014 году, сказано в сообщение, которое появилось на сайте Европейского совета.
Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России, которые были установлены в 2014 году, сказано в сообщение, которое появилось на сайте Европейского совета.
О продлении санкций на шесть месяцев - до 31 июля 2022 года лидеры стран-участниц ЕС договорились в середине декабря. "Мы приглашаем Россию выполнить свою часть соглашений и перейти к реализации Минских договоренностей", - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
Санкции, которые регулярно продлеваются на полгода, обращены на финансовые, энергетические и оборонные отрасли России. Их смягчение или отмена связаны с выполнением так называемых Минских договоренностей.
Россия в 2014 году оккупировала принадлежащий Украине полуостров Крым. Также с 2014 года войска России находятся рядом с границей Украины, а Кремль подозревается в прямой поддержкой войсковых частей в Луганске и Донецке.
Санкции Европы направлены на деэскалацию конфликта. Впервые они были введены в июле 2014 года, с тех продлеваются каждые полгода.