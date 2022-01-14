ЕС в очередной раз продлевает экономические санкции против России

О продлении санкций на шесть месяцев - до 31 июля 2022 года лидеры стран-участниц ЕС договорились в середине декабря. "Мы приглашаем Россию выполнить свою часть соглашений и перейти к реализации Минских договоренностей", - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Санкции, которые регулярно продлеваются на полгода, обращены на финансовые, энергетические и оборонные отрасли России. Их смягчение или отмена связаны с выполнением так называемых Минских договоренностей.

Россия в 2014 году оккупировала принадлежащий Украине полуостров Крым. Также с 2014 года войска России находятся рядом с границей Украины, а Кремль подозревается в прямой поддержкой войсковых частей в Луганске и Донецке.