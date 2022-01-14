Визу Джоковича повторно аннулировали. Он должен покинуть Австралию

По данным источника, министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу Джоковича. Он постановил, что аннулирование визы Джоковича будет "в общественных интересах". Сообщается, что юристы серба планируют обжаловать решение.

Накануне стало известно, что Джоковича включили в жеребьёвку Australian Open, несмотря на неопределённость с визой. Сербский теннисист был посеян на турнире под первым номером.

За свою карьеру Новак Джокович девять раз побеждал на Australian Open. Он же является действующим чемпионом этого турнира. Очередной Открытый чемпионат Австралии по теннису должен стартовать 17 января.

Напомним, 5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагала внесения в неё данных о медицинском отводе от вакцинации от Covid-19.