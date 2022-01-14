Пт, 14.01.2022
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TVNET объясняет: нужно ли сдавать Covid-тест перед операциями и вакцинированным

ФОТО: Reuters/ScanPix

Несмотря на то, что в мире и Латвии ухудшается ситуация с числом новых случаев Coivd-19, плановые операции в больницах не отменяются. Оперируют и вакцинированных, и невакцинированных, и переболевших Covid-19. TVNET объясняет, должны ли перед плановыми операциями сдавать Covid-тест абсолютно все пациенты, включая вакцинированных?

"Такое требование устанавливается каждым медицинским учреждением самостоятельно", - пояснил порталу TVNET представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Гинтс Георгс Мурашев.

TVNET опросил представителей больниц Латвии, чтобы выяснить, какие сейчас требования.

"На данный момент тесты необходимы всем пациентам: те, кто приезжает на плановые операции, должны иметь негативные результаты при себе; тех, кого доставляют, тестируют на месте. Дополнительный скрининг пациентов - повторное тестирование уже в стационаре. Это требование относится ко всем - и к вакцинированным, и к невакцинированным, потому что мы учитываем распространение омикрон-штаммма", - пояснила представитель Клинической университетской больницы им. П. Страдиня Янита Вейнберга.

В Рижской восточной больнице у пациентов, которые поступают в стационар, должен быть ПЦР-тест не старше 24-72 часов.

То же самое относится и к региональным больницам, что подтвердили представители  Видземской больницы, Северо-Курземской больницы и Даугавпилсской больницы.

"Принимая во внимание специфику инкубационного периода и воздействия нового штамма вируса, чтобы защитить находящихся в больнице пациентов и работников от риска инфицирования и минимизировать возможности распространения инфекции в лечебном учреждении, в Даугавпилсской региональной больнице тестируют всех пациентов", - указала представитель больницы Юлия Касецка.


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