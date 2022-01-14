TVNET объясняет: нужно ли сдавать Covid-тест перед операциями и вакцинированным

"На данный момент тесты необходимы всем пациентам: те, кто приезжает на плановые операции, должны иметь негативные результаты при себе; тех, кого доставляют, тестируют на месте. Дополнительный скрининг пациентов - повторное тестирование уже в стационаре. Это требование относится ко всем - и к вакцинированным, и к невакцинированным, потому что мы учитываем распространение омикрон-штаммма", - пояснила представитель Клинической университетской больницы им. П. Страдиня Янита Вейнберга.