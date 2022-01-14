TVNET объясняет: нужно ли сдавать Covid-тест перед операциями и вакцинированным

"Такое требование устанавливается каждым медицинским учреждением самостоятельно", - пояснил порталу TVNET представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Гинтс Георгс Мурашев.
TVNET опросил представителей больниц Латвии, чтобы выяснить, какие сейчас требования.
"На данный момент тесты необходимы всем пациентам: те, кто приезжает на плановые операции, должны иметь негативные результаты при себе; тех, кого доставляют, тестируют на месте. Дополнительный скрининг пациентов - повторное тестирование уже в стационаре. Это требование относится ко всем - и к вакцинированным, и к невакцинированным, потому что мы учитываем распространение омикрон-штаммма", - пояснила представитель Клинической университетской больницы им. П. Страдиня Янита Вейнберга.
В Рижской восточной больнице у пациентов, которые поступают в стационар, должен быть ПЦР-тест не старше 24-72 часов.
То же самое относится и к региональным больницам, что подтвердили представители Видземской больницы, Северо-Курземской больницы и Даугавпилсской больницы.
"Принимая во внимание специфику инкубационного периода и воздействия нового штамма вируса, чтобы защитить находящихся в больнице пациентов и работников от риска инфицирования и минимизировать возможности распространения инфекции в лечебном учреждении, в Даугавпилсской региональной больнице тестируют всех пациентов", - указала представитель больницы Юлия Касецка.