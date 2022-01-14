Бывший футболист "Реала" спас жизнь сопернику во время матча

В первом тайме матча между командами "Аль-Райян" и "Аль-Вакра" (3:0) Кулибали стало плохо и он упал в обморок. Родригес не растерялся и начал оказывать сопернику первую помощь прямо на поле.

До прибытия врачей колумбиец правильно расположил голову лежащего на газоне Кулибали, обеспечив ему возможность нормально дышать. После матча лига подтвердила, что Кулибали перенёс сердечный приступ. Сейчас малиец находится в стабильном состоянии и проходит процедуры восстановления, его жизни ничего не угрожает.