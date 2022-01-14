Бывший футболист "Реала" спас жизнь сопернику во время матча
Колумбийский полузащитник Хамес Родригес спас жизнь малийскому защитнику Усману Кулибали во время матча 13-го тура чемпионата Катара, сообщает Daily Mail.
Колумбийский полузащитник Хамес Родригес спас жизнь малийскому защитнику Усману Кулибали во время матча 13-го тура чемпионата Катара, сообщает Daily Mail.
В первом тайме матча между командами "Аль-Райян" и "Аль-Вакра" (3:0) Кулибали стало плохо и он упал в обморок. Родригес не растерялся и начал оказывать сопернику первую помощь прямо на поле.
До прибытия врачей колумбиец правильно расположил голову лежащего на газоне Кулибали, обеспечив ему возможность нормально дышать. После матча лига подтвердила, что Кулибали перенёс сердечный приступ. Сейчас малиец находится в стабильном состоянии и проходит процедуры восстановления, его жизни ничего не угрожает.
Хамес Родригес выступает за "Аль-Райян" с сентября 2021 года. В текущем сезоне чемпионата Катара он принял участие в 7 играх, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. Ранее колумбиец выступал за "Порту", "Монако", "Реал Мадрид", "Баварию" и "Эвертон".