Видео ⟩ Полицейские спасли мужчину, который примерз ко льду Даугавы

Полицейские, прибыв на место, констатировали, что мужчина находится в сознании. Он с трудом объяснил, что четыре часа провел на льду. К сожалению, как именно мужчина попал в эту ситуацию, полицейские так и не смогли выяснить.

Учитывая, что спасаемый в прямом смысле примерз ко льду, если положили на спасательную доску - сам он на нее залезть не смог. На берегу полицейские постарались убедить его снять мокрую куртку, от чего мужчина отказывалась. Он также долгое время снимал плед, который на него пытались положить сотрудники правопорядка.