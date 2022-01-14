Латвийский фигурист Денис Васильев - на пьедестале чемпионата Европы

Чемпионом Европы в мужском одиночном катании стал российский фигурист Марк Кондратюк, который по сумме короткой и произвольной программ набрал 286,56 балла (99,06 балла за короткую программу и 187,50 за произвольную). Стоит отметить, что 18-летний чемпион России побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 12 баллов.

Вторым стал итальянец Даниэль Грассль (274,48; 91,75 + 182,73), а бронза досталась латвийскому фигуристу Денису Васильеву (272,08; 90,24 + 181,84). 22-летний даугавпилчанин чисто исполнил произвольную программу с четверным сальховом и двумя акселями в три с половиной оборота.

Ранее в соревнованиях спортивных пар российские дуэты заняли весь пьедестал. Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые впервые завоевали титул сильнейших на континенте. Мишина и Галлямов обновили сразу два мировых рекорда - в произвольной программе (157,46) и по сумме двух выступлений (239,82).

Второе место досталось Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, которые также побили прежний мировой рекорд по сумме двух программ (236,43 балла). Третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23 балла).