Пт, 14.01.2022
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Лилиана Цивьяне, доцент медицинского факультета ЛУ

"Зачем он унижается?". Известный промоутер раскритиковал Бриедиса

Майрис Бриедис ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA

Известный британский промоутер Эдди Хирн считает, что латвийский боксёр Майрис Бриедис позорится в попытках обратить на себя внимание американского YouTube-блогера Джейка Пола.

Бриедис неоднократно пытался привлечь внимание блогера, но до этого спортсмен ограничивался заявлениями в соцсетях и фотожабами. Несколько дней назад Бриедис опубликовал видео, на котором он отправился в салон и сделал себе на ноге татуировку с надписью: Jake’s bad karma ("Плохая карма Джейка").

Татуировка Майриса Бриедиса ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

"Бриедис унижается. Чем он занят? Действующий чемпион мира вызывает на бой ютубера и набивает себе на ноге татуировку с его именем... Поймите меня правильно, Майрис - великолепный боец. Но бога ради, пускай займётся делом - пускай подерётся с Лоуренсом Околи", - цитирует Хирна IFL TV.

Напомним, Эдди Хирн представляет интересы чемпиона WBO Лоуренса Околи, который в своём Twitter усомнился в подлинности татуировки. Околи неоднократно назывался в числе возможных будущих соперников Бриедиса, но дальше разговоров пока дело не сдвинулось.

В разговоре с IFL TV Бриедис прокомментировал свою новую татуировку, а также ответил Хирну.

"Знаете, это моя жизнь и мой выбор. Это моё тело. Это как в покере - я пошёл ва-банк. Да, это сумасшедшая идея для меня и моей семьи, но посмотрим, что произойдёт дальше. Надеюсь, что такие идеи реализуются в жизнь, чтобы боксировать с громкими именами в США. Джейк Пол одно из таких имён", - сказал латвийский боксёр.

"Эди, я готов! Сделай мне хорошее предложение, и мы вместе с Лоуренсом Околи покажем отличный боксёрский поединок. Ты молчал, а сейчас высказался. Вперёд", - добавил Бриедис.

Также Бриедис, который 13 января отметил своё 37-летие, рассказал, что уже готовится к своему следующему поединку, который в марте пройдёт в Австралии. Его соперником станет обязательный претендент австралиец Джей Опетая. 


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