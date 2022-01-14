Названы города Латвии с наибольшим охватом вакцинацией. Лидер - не Рига

За Валмиерой следуют Рига и Юрмала с 65% вакцинированных, Лиепая и Елгава с 63%, Вентспилс с 62%, Резекне и Екабпилс с 59% и Даугавпилс с 58%.

Всего на начало января курс вакцинации в Латвии прошли 63% населения.

Среди регионов наибольшая доля привитых приходится на Видземе, где процесс вакцинации завершен у 66% населения.

Далее следуют Рига и Рижский регион с 65% привитых, в Курземе и Земгале привито 63% населения, а в Латгале - 58%.

Среди краев самая высокая доля вакцинированных приходится на Алуксненский и Лимбажский, где вакцинировано 68% населения. За ними следует Валмиерский край с 67% привитых, а 66% привитых в Смилтенском, Адажском, Тукумском и Добельском районах.

Самый низкий охват вакцинацией в Резекненском крае - 53%. Следующие самые низкие показатели также в четырех латгальских краях - Ливанском крае (56%), Прейльском крае (56%), Лудзенском крае (57%) и Краславском крае (57%).

Среди латышей вакцинацию прошли 65%, а доля привитых среди жителей других национальностей составляет 60%.