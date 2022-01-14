Фото и видео ⟩ Сорванные крыши и сломанные деревья. Какие разрушения нанес сильный ветер?

Сильный ветер сорвал половину крыши павильона Рижского центрального рынка
Сильный ветер сорвал около половины кровли павильона Рижского центрального рынка.
В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что вызов поступил около 14:00. На месте происшествия работают спасатели, сорванные ветром части покрытия кровли демонтируются.
Как сообщила руководитель отдела маркетинга и развития АО Rīgas centrāltirgus Рената Петрова, частично сорван первый слой крыши овощного павильона. В настоящее время павильон закрыт. Из здания эвакуировали несколько сотен человек. Пострадавших нет.
Галерея: Сильный ветер сорвал часть крыши павильона Рижского центрального рынка
В пятницу утром и в первой половине дня спасатели получили 103 вызова в связи со сломанными сильным ветром деревьями, упавшими на проезжую часть дорог.
Чаще всего приходится убирать поваленные деревья с проезжей части и линий электропередач, в некоторых случаях - фрагменты сорванных ветром крыш.
Видео: Сильный ветер сорвал часть крыши павильона Рижского центрального рынка
Чем делятся пользователи соцсетей