Пт, 14.01.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Фото и видео ⟩ Сорванные крыши и сломанные деревья. Какие разрушения нанес сильный ветер?

ФОТО: TVNET/Gints Bāliņš

В пятницу, 14 января, пользователи соцсетей активно делились фотографиями и видео разрушений, причиненных ветром. Портал Apollo.lv обобщил разрушения, о которых известно к данному моменту.

Сильный ветер сорвал половину крыши павильона Рижского центрального рынка

Сильный ветер сорвал около половины кровли павильона Рижского центрального рынка.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что вызов поступил около 14:00. На месте происшествия работают спасатели, сорванные ветром части покрытия кровли демонтируются.

Как сообщила руководитель отдела маркетинга и развития АО Rīgas centrāltirgus Рената Петрова, частично сорван первый слой крыши овощного павильона. В настоящее время павильон закрыт. Из здания эвакуировали несколько сотен человек. Пострадавших нет.

Галерея: Сильный ветер сорвал часть крыши павильона Рижского центрального рынка

В пятницу утром и в первой половине дня спасатели получили 103 вызова в связи со сломанными сильным ветром деревьями, упавшими на проезжую часть дорог.

Чаще всего приходится убирать поваленные деревья с проезжей части и линий электропередач, в некоторых случаях - фрагменты сорванных ветром крыш.

Видео: Сильный ветер сорвал часть крыши павильона Рижского центрального рынка

Чем делятся пользователи соцсетей


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