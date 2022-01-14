Фото и видео ⟩ Сорванные крыши и сломанные деревья. Какие разрушения нанес сильный ветер?

Сильный ветер сорвал половину крыши павильона Рижского центрального рынка

Сильный ветер сорвал около половины кровли павильона Рижского центрального рынка.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что вызов поступил около 14:00. На месте происшествия работают спасатели, сорванные ветром части покрытия кровли демонтируются.

Как сообщила руководитель отдела маркетинга и развития АО Rīgas centrāltirgus Рената Петрова, частично сорван первый слой крыши овощного павильона. В настоящее время павильон закрыт. Из здания эвакуировали несколько сотен человек. Пострадавших нет.

Галерея: Сильный ветер сорвал часть крыши павильона Рижского центрального рынка

В пятницу утром и в первой половине дня спасатели получили 103 вызова в связи со сломанными сильным ветром деревьями, упавшими на проезжую часть дорог.

Чаще всего приходится убирать поваленные деревья с проезжей части и линий электропередач, в некоторых случаях - фрагменты сорванных ветром крыш.

Видео: Сильный ветер сорвал часть крыши павильона Рижского центрального рынка

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🇱🇻 Vējš nogāzis koku Purvciema ielā #Purvciems #Rīga #Latvija un ar zariem sabojāja ceļa malā stāvošo auto.

📸 Artjoms Laba pic.twitter.com/d47sCszu8B — BreakingLV (@breakinglv) January 14, 2022

Vējš šodien atklājis Gļeba Panteļejeva veidoto Gunāra Astras pieminekli. pic.twitter.com/7xItMHFig3 — Gints Knoks (@Knoks) January 14, 2022