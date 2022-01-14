Премьер поручил подготовить предложения по стабилизации цен на энергоресурсы

Витенбергс уже ранее заявил, что для стабилизации цен снова предложит партнерам по коалиции принять пониженную ставку налога на добавленную стоимость (PVN) на электроэнергию, природный газ, тепло и топливную древесину. Ранее партия премьера "Новое единство" это предложение отклонила.

По словам Кариньша, в последние месяцы цены на энергоносители во всем мире резко выросли в силу различных факторов. "Это также наносит ущерб нашим гражданам и бизнесу", поэтому правительство приняло ряд решений для смягчения последствий роста цен на энергоносители, включая усиление поддержки пожилых людей и уязвимых групп населения.

"В то же время важно оценивать долгосрочную ситуацию и работать над решениями, чтобы стабилизировать цены на энергию в будущем и сделать их максимально предсказуемыми", - подчеркивает Кариньш.

Минэкономики должно внести предложения в двухнедельный срок.