Мартин Дукурс в 12-й раз стал чемпионом Европы
Латвийский скелетонист Мартин Дукурс одержал победу на чемпионате Европы, который был совмещён с этапом Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.
Латвийский скелетонист Мартин Дукурс одержал победу на чемпионате Европы, который был совмещён с этапом Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.
Мартин Дукурс по сумме двух попыток показал результат 2 минуты 14,39 секунды. Второе и третье места заняли представители Германии - Александр Гасснер (+0,45) и Кристофер Гротхер (+0,51). Томас Дукурс занял итоговое седьмое место, отстав от брата на 0,73 секунды.
Лучшим из россиян стал Никита Трегубов, который занял четвёртое место (+0,65), а также Владислав Семёнов, который финишировал шестым (+0,66), и Александр Третьяков, занявший восьмое место (+0,86).
Таким образом, Мартин Дукурс в 12-й раз стал чемпионом Европы и в 11-й раз стал победителем общего зачёта Кубка мира. 37-летний Дукурс становился чемпионом Европы на протяжении 11 лет подряд (2010-2020), но в прошлом году россиянин Александр Третьяков сумел прервать гегемонию латвийского скелетониста.
Добавим, что победительницей Кубка мира нынешнего сезона стала Кимберли Бос из Нидерландов (1600 очков), второе место заняла австрийка Янина Флок (1481), а на третьей строчке расположилась россиянка Елена Никитина (1458).