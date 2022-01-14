Мартин Дукурс по сумме двух попыток показал результат 2 минуты 14,39 секунды. Второе и третье места заняли представители Германии - Александр Гасснер (+0,45) и Кристофер Гротхер (+0,51). Томас Дукурс занял итоговое седьмое место, отстав от брата на 0,73 секунды.

Лучшим из россиян стал Никита Трегубов, который занял четвёртое место (+0,65), а также Владислав Семёнов, который финишировал шестым (+0,66), и Александр Третьяков, занявший восьмое место (+0,86).

ФОТО: скриншот с сайта IBSF

Таким образом, Мартин Дукурс в 12-й раз стал чемпионом Европы и в 11-й раз стал победителем общего зачёта Кубка мира. 37-летний Дукурс становился чемпионом Европы на протяжении 11 лет подряд (2010-2020), но в прошлом году россиянин Александр Третьяков сумел прервать гегемонию латвийского скелетониста.