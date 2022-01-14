Фото и видео ⟩ В Эстонии дороги скользкие как каток: один автобус вытаскивали из кювета несколько раз

Так, сегодня спасатели получили от одной автобусной компании просьбу о помощи - требовалось вытащить большую машину из кювета в районе Ялалыпе.

"Мы вытащили автобус из кювета, но продолжать движение было в принципе невозможно из-за скользкой дороги, — отметил он. - Вчера у нас был вызов на пожар в том же районе. Могу сказать, что если та же дорога уже вчера была ненормальной, то сегодня ситуация явно в два раза хуже, дорога была сплошным стеклом".

Поэтому спасатели ехали к месту происшествия очень медленно. "К счастью, наша машина полноприводная, и это давало нам преимущество", — сказал Кярнер.

"Уже на выезде из гаража, спасательная машина фактически норовила застрять. Мы пошли в магазин, взяли шесть мешков гранитной крошки и направились к автобусу. Главная дорога тоже была совершенно стеклянная и скользкая, и когда мы свернули с шоссе, снова попали на гололед и могли ехать лишь со скоростью около 20-30 км/ч. Мы добрались до автобуса, который частично стоял на дороге, носом в кювете. Мы посыпали гранитом лед и лебедкой вытащили автобус из кювета. Мы поставили автобус на ровную поверхность и посоветовали дождаться разбрасывателя песка. Сами же двинулись обратно в расположение команды, тоже со скоростью 20-30км/ч. Еще вчера по той же дороге можно было ехать примерно на 50-60км/ч".

Насколько известно Ивару Кярнеру, тот же автобус несколько раз буксировали с помощью тракторов и сегодня утром.