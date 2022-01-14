14 января в одном абзаце ⟩ Сорванная крыша на Центральном рынке, письмо Мамыкину и огромный счет за отопление

События дня в одном абзаце
Сорванные крыши и сломанные деревья. Ветер сегодня нанес разрушения по всей стране. Самым громким происшествием стало ЧП на Центральном рынке в Риге, когда сорвало часть крыши павильона, в результате чего были эвакуированы несколько сотен человек. Кстати, настолько сильного ветра в Риге не было аж 14 лет! К слову, о Риге - сегодня прошла акция протеста, в ходе которой активисты потребовали у Павлютса уволить все управление Инспекции здравоохранения, а на улице Кр. Барона закроют неудачную автостоянку. В свою очередь, на Даугаве полицейские спасли мужчину, который примерз ко льду, а Линда Мурниеце поделилась шокирующим счетом за отопление. Немного о ковиде - в Латвии смертность от Covid-19 выше, чем в среднем по Европе, а Валмиера - самый привитый крупный город Латвии. TVNET объясняет, нужно ли сдавать тест перед операциями вакцинированным, также мы разобрались в том, действительно ли привитые чаще заражаются омикроном. Наркотические тренды Латвии и Эстонии: Вкалывают, глотают и нюхают - во время пандемии рынок наркотиков расцвел. Микродозинг мухоморов: что скрывается за сомнительным трендом? Любите кино? Тогда для вас постарался Андрей, который в очередной раз уже посмотрел, на этот раз - вестерн, а также рассказываем о зарубежных сериалах, которые снимали в Латвии. Ну и чтобы расслабиться полностью - легкий рассказ Хосама Абу Мери о кухне и счастье.
Бывший журналист, бывший евродепутат и бывший госчиновник Андрей Мамыкин опубликовал в Facebook фотографию эпидемиолога Никиты Троянского, на которой тот употребляет алкоголь. У очень любознательного журналиста RUS TVNET Артема Липина возникли вопросы, которые он задал в открытом письме. Даже если вы не в курсе контекста, прочитать стоит - это сегодня обсуждает практически весь русскоязычный сегмент интернета!
В соцсетях среди латвийских пользователей началась дискуссия о том, сколько масок было у людей с начала пандемии коронавируса. Вышло очень занятно! Кстати, а сколько масок использовали вы?
Галерея дня: Ветер сорвал часть крыши с павильона Центрального рынка в Риге