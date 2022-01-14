14 января в одном абзаце ⟩ Сорванная крыша на Центральном рынке, письмо Мамыкину и огромный счет за отопление

Бывший журналист, бывший евродепутат и бывший госчиновник Андрей Мамыкин опубликовал в Facebook фотографию эпидемиолога Никиты Троянского, на которой тот употребляет алкоголь. У очень любознательного журналиста RUS TVNET Артема Липина возникли вопросы, которые он задал в открытом письме. Даже если вы не в курсе контекста, прочитать стоит - это сегодня обсуждает практически весь русскоязычный сегмент интернета!