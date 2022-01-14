В Риге раздали награды лучшим футболистам Латвии 2021 года

Лучшим футболистом Латвии 2021 года впервые в карьере был назван нападающий Владислав Гутковскис. 26-летний форвард в прошлом году забил три мяча в семи матчах за сборную Латвии, а также стал одним из лидеров нападения польского клуба "Ракув".

Лучшей футболисткой Латвии второй год подряд стала Сандра Войтане, которая в прошлом году выступала за австрийский клуб "Ваккер", но несколько дней назад перешла в исландский клуб IBV. Стоит отметить, что в новой команде 22-летняя Войтане будет играть вместе с другими латвийскими футболистками - Ольгой Шевцовой и Викторией Зайчиковой.

Лучшим игроком чемпионата Латвии был признан полузащитник Томаш Шимкович, который в прошлом сезоне представлял РФШ, но этой зимой решил сменить клуб и перебрался в Австрию.

Лучшим футболистом первой Лиги был назван Богдан Самойлов, футзалистом - Герман Матюшенко, а приз лучшему игроку в пляжный футбол достался Михаилу Скуратовичу.

Лучшим тренером был выбран Виктор Мороз, который в минувшем сезоне привёл РФШ к первому чемпионству Латвии, а также завоевал Кубок. Лучшим женским тренером назвали Евгения Гедертсона.